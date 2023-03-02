沒候車亭辛酸畫面流出！台中長輩站牌下「豪華座」躲太陽

台中大里「中興路仁化路」公車站牌沒候車亭，民眾克難搬來椅子給老人家坐，長輩只能在公車站牌後躲太陽，無奈笑稱這裡是「豪華特別座」。（記者陳建志攝）

2023/03/02 20:26

〔記者陳建志／台中報導〕六都中人口第2多的城市居然出現這種克難景象！台中市大里區「中興路仁化路」站牌共有17線公車停靠，卻沒有候車亭，民眾只好自己搬來椅子，辛苦等車長輩更只能窩在站牌後方躲太陽。

民進黨台中市議員張芬郁說，大里中興路合作金庫銀行前方設有公車站牌，多達17線公車匯集，是大里溪南進入市區要道，每天搭車的長輩相當多，近日跟她陳情，希望等公車可以「坐著有遮蔭」。

張芬郁指出，近日安排交通局人員會勘發現，公車站牌旁竟克難擺了好幾張椅子，詢問後才知道是附近居民不捨看到老人家久站等公車，主動搬來讓長輩們坐，他們沒有候車亭可遮風避雨，只能在公車站牌後躲太陽，無奈笑稱這裡是「豪華特別座」。

張芬郁說，近年交通局宣傳將公車候車亭打造成公共藝術，也大力推動無障礙候車服務燈、美化台灣大道公車專用道的站體，卻忽略屯區不少密集使用的公車候車站連最基本的遮陽避雨都沒有，坐著等公車成為奢求，要求交通局想辦法解決。

交通局說，已到場評估設置候車亭的可行性，現場後方社區大樓私有土地，後續待社區大樓管委會與銀行內部會議討論，若同意設置候車亭，再請社區管委會提供土地使用同意書，以利交通局施作候車亭。

市議員張芬郁（右二）爭取早日設置候車亭。（記者陳建志攝）

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