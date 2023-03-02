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    首頁　>　臺中市

    長髮賓士女宿醉頭暈撞車逃逸 警車追1.5公里抓人

    余女的紅色賓士車有明顯擦撞痕，連霧燈都撞掉。（警方提供）

    余女的紅色賓士車有明顯擦撞痕，連霧燈都撞掉。（警方提供）

    2023/03/02 19:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有一頭長髮、駕駛紅色賓士轎車的31歲余姓女子，上週六上午於台中市南屯區停車時，擦撞路邊的汽車，她停頓片刻後逕自離去，剛好被車主撞見，又剛好警車巡邏途經，車主把此事告知警察，員警立即鳴笛追捕1.5公里，攔下顏色很醒目的賓士轎車，余女酒測濃度高達0.84毫克，她宣稱是晚間餐敘喝酒，睡一夜仍宿醉頭暈而撞車，警方依公共危險罪逮捕法辦，並開出肇事逃逸罰單，可處1000至3000元罰鍰。

    中市警局四分局員警於上述時間，巡邏至南屯區文心南六路段，被一名車主攔下，車主說，紅色賓士車擦撞他停於路旁的轎車後，逕自駛離現場，這輛賓士轎車的顏色，是相當醒目的紅色，擦撞時連右側霧燈都撞掉了。

    警察立刻追捕，因這輛紅色賓士車顏色十分顯眼，很快在距離肇事處1.5公里，將這輛車攔下，余女酒測值高達0.84毫克，但她宣稱沒有酒駕。

    員警詢問她，為何撞到路旁車輛後逕行離去，余女辯稱說，她有告知對方（車主），之後才離開，純屬誤會一場，至於她酒測濃度高達0.84毫克，她宣稱，前一晚參加餐敘，喝2杯威士忌、清酒，上午開車到公司途中，因宿醉頭暈，原想停路邊休息，卻不慎擦撞路邊車輛，心裡懊悔不已。

    警方依道路交通管理處罰條例第62條開罰單，肇事逃逸（無人死傷）可處1000元至3000元罰緩，駕車刑責部分，依公共危險罪嫌移請台中地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警車追捕1.5公里，攔下肇事的紅色賓士轎車。（警方提供）

    警車追捕1.5公里，攔下肇事的紅色賓士轎車。（警方提供）

    駕駛紅色賓士轎車，一頭長髮的余女宣稱沒酒駕，酒測卻高達0.84毫克。（警方提供）

    駕駛紅色賓士轎車，一頭長髮的余女宣稱沒酒駕，酒測卻高達0.84毫克。（警方提供）

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