企業捐「打地鼠遊戲踢腿桌」 大里、霧峰5國小學子受惠

祐奇健康科技公司今天捐贈「遊戲踢腿桌」給大里、霧峰五所國小，小朋友踢腳同時打地鼠，可訓練感覺統合和專注力。（記者陳建志攝）

2023/03/02 20:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區祐奇健康科技公司近期開發「遊戲踢腿桌」，必須雙腳踩在踏板上，並持續交互擺動，才能讓桌面的打地鼠機冒出地鼠，同時可訓練手、腳、眼和注意力，公司陳炳煌總經理熱心教育，得知學校特教生專注力易不足，且有部分學生需加強感覺統合訓練，主動連絡永隆、塗城、霧峰、僑榮、吉峰等五所國小，今天捐贈「遊戲踢腿桌」，提供各校的特教生或普通班學生使用。

祐奇健康科技公司今天捐贈剛申請專利的「遊戲踢腿桌」，給大里永隆、塗城國小，以及霧峰區吉峰、僑榮、霧峰國小，包括永隆國小張永志校長、塗城國小劉淑秋校長、霧峰國小葉聰信校長、吉峰國小林雅盛校長、僑榮國小許坤富校長都出席感謝。

公司副理曾曄表示，公司10多年來持續生產可讓學生寓教於樂的產品，此次推出的「遊戲踢腿桌」，是將小型的書桌加上踢腳設備，讓久坐時也能踢腳增加血液循環，且要持續擺動雙腳才能啟動桌上的打地鼠遊戲機，且因要拿著槌子打著冒出來的地鼠，同時可訓練使用者的專注力，是一套老少咸宜，且可寓教於樂的產品。

霧峰國小校長葉聰信表示，目前社會包括大人和小孩都偏向坐式生活，這套遊戲踢腿桌需手腳並用，可增加孩子身體活動的機會，且用最少的器材卻能發揮最大的功效，除可讓一般學生使用，並可讓行動不便的特教生孩子，增加他們肢體的活動參與，自己親自體驗過後覺得是非常棒的器材。

今天永隆國小多位小朋友坐上桌子體驗，全力擺動雙腳並專注打地鼠得分，三年級的陳杰睿體驗過後表示，這項遊戲需手腳並用，覺得很好玩；陳羽喬、賴鈺喬、楊之萱也說，第一次看到這樣的設計，體驗過後覺得很好玩，還可以訓練將自己的注意力集中。

祐奇健康科技公司近期開發「遊戲踢腿桌」，今天捐贈給大里、霧峰五所國小，校長和家長會長也下場開心體驗。（記者陳建志攝）

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