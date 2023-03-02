近四千萬打造外埔桐花步道 今年底前全數完工

蔡其昌（右）爭取近四千萬打造外埔桐花步道 。（記者張軒哲攝）

2023/03/02 20:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區水流東休閒農業區桐花步道近年遊客漸增，為了增進周邊整體營造計畫，立法院副院長蔡其昌今（2）日再度前往會勘，爭取第五期改善工程共800萬元的預算，預計將興建桐心鋼橋及花現桐心廣場，加上先前四期的改善工程計畫，已爭取總經費約3881萬元，期盼吸引更多遊客前往並帶動外埔水流東休閒農業區的經濟產業。

蔡其昌今日邀集台中市議員施志昌、農委會農田水利署副署長林國華、農水署台中管理處處長王曼菁、農委會水土保持局台中分局長邱啟芳、外埔區公所主任秘書白植杰、外埔區永豐里里長洪俊義等人共同前往會勘。

「水流東」河階台地景觀、桐花步道、高鐵觀景台、農夫市集等是外埔農村景點。蔡其昌表示，三年來陸續爭取至今，總共五期的改善工程計畫，第五期計畫透過桐心鋼橋將永豐古道與桐花步道串聯起來，同時設置花現桐花廣場供民眾休憩與打卡拍照，希望藉此提升外埔區居民生活品質及吸引外來遊客前來觀光遊憩，盼透過一條步道帶動地方的整體發展。

後續步道若還有任何需要改善或增設的部分，也會繼續向中央爭取經費，努力讓外埔成為最樂活、安居的地區。也要拜託市府協助增設相關的指標、觀光宣導，讓來玩的遊客更了解水流東休閒農業區以及整體步道的指引，才能帶動附近商家的商機及發揮最大的觀光效益。洪俊義說，今年也預計將於四月中辦理外埔桐花季相關活動，邀請全國各地的好友一起前來同樂。

邱啟芳指出，改善計畫共分五期進行，其中1至3期已經完工，第4期正在施工中，預計將於7月底前完工，今天會勘的第5期目前正辦理設計中，預計將於5月底發包施工、今年底前完工，第5期計畫預計進行桐花步道場域設施營造，內容為桐心鋼橋1座、造型欄杆200 公尺、花現桐心廣場預估800萬元，計畫總經費共投入3千多萬元。

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