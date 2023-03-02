經典賽》台中洲際棒球場禁飛無人機 違規最高罰150萬

棒球經典賽將開打，中市公告禁飛無人機管制措施，違規恐遭罰150萬。（市府提供）

2023/03/02 17:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全球球迷關注的世界棒球經典賽睽違10年再度回到台中，「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組預賽預訂3月8日至12日將在台中洲際棒球場開打，台中市府今公告，為維護民眾安全及確保活動順利進行，3月5日9點至3月12日24點的賽事舉行期間，洲際棒球場將禁飛無人機，請玩家遵守場地管理單位相關管制措施，如違規飛行且違反相關操作限制者，最高可依「民用航空法」裁罰15萬元；若違規涉及民航局公告的禁航區，最高則可能面臨150萬罰則。

交通局長葉昭甫指出，世界棒球經典賽是所有球迷熱切期盼的重要賽事，今年將在台灣首屈一指的國際標準棒球場「台中洲際棒球場」熱鬧展開，預期湧入龐大活動人潮，因應民眾與場地安全管理，已公告該區域禁止無人機活動，法人如因執行業務需進行空拍，需依規進行申請並取得核准，而自然人則不得於禁飛區域、建築物或障礙物30公尺以內、夜間及人群聚集上空使用遙控無人機，提醒切勿誤觸民航法規，遭受裁罰。

葉昭甫指出，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，民眾從事遙控無人機活動前，請事先確認是否處於禁止飛航區域，未經活動申請在台中市公告禁止區域違規飛行，將依「民用航空法」處3萬元罰鍰，如涉及違反相關操作限制者（建築物或障礙物30公尺以內、夜間及人群聚集上空等），將依法處3萬至15萬元罰鍰。

葉昭甫另指出，另在民航局公告的禁航區、限航區及航空站或飛行場四周違規飛行者，將移送航空主管機關依法處30至150萬元罰鍰，並得沒入遙控無人機，如因故危害民眾生命財產安全者也有相關刑事及民事責任，請遙控無人機所有人及操作人遵守相關規範，以維護操作安全。

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