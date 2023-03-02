台中搜救犬不用搬家了 財政部同意保留霧峰駐地

台中救難英雄搜救犬不必搬家了，盧秀燕行政院會請命獲財政部正面回應可續留原地訓練。（消防局提供）

2023/03/02 17:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今列席行政院會，為搜救犬請命，因台中市政府消防局特搜大隊搜救犬隊目前使用的訓練駐地屬國有財產署所有，5月傳須撤出歸還土地，盧秀燕上院會代為爭取，獲財政部同意市府保留原駐地，續作搜救犬訓練養護使用，日前赴土耳其震災協助救難的台中搜救犬不必搬家了。

台中搜救犬隊2018年成立並在霧峰光復新村INGO園區設訓練基地，盧秀燕指出，台中搜救犬隊駐地是全國最大具有搜救能量的基地，目前台中搜救犬隊有領犬員5名、搜救犬10隻及搜救隊員，設在霧峰的駐地，是多年來向中央借場地訓練，該地鄰近921地震教育園區，搜救犬可以在倒塌建築物實際訓練，且空氣充足、腹地夠大，市府投資許多訓練設備及房舍，提供相關訓練，多年來訓練出的搜救犬也頗有建功，日前就參與土耳其震災救災返國。

但盧秀燕指出，台中搜救犬隊駐地土地屬國有財產局，日前接獲中央通知計畫將駐地收回，擔心搜救犬未來面臨無處可去的情況，上週行政院會時，已拜託財政部希望能繼續保留給搜救犬訓練養護使用，今日獲得財政部正面回應，台中搜救犬隊可續在駐地進行相關訓練。

盧秀燕今再度向行政院長陳建仁及財政部長莊翠雲表達感謝，更肯定這段時間行政院對地方政府釋出善意，也提供許多協助，希望能持續下去。

台中搜救犬隊小隊長林宏羿指出，搜救犬隊因921地震成立，大家辛苦經營，很高興中央聽到地方訴求，讓台中犬隊有家。

此外，針對通勤通學月票優惠措施，盧市長指出，中央表示經費約年中核定，各地方政府計算好金額向中央申請計畫補助，再由中央審核決定方案是否可行，目前根據中央提出的原則，市府已橫向跟中台灣8縣市協調方案並如何擴大使用，也與除中台灣區域治理平台8縣市共同生活圈月票之外的更小區域溝通，待中央詳細辦法訂定後才能定案。

台中救難英雄搜救犬不必搬家了，盧秀燕行政院會請命獲財政部正面回應可續留原地訓練。（消防局提供）

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