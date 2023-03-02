台中行人地獄！阿嬤推嬰兒車過馬路 連13車不禮讓慘被「逼退」

大里版行人地獄！台中大里阿嬤推著嬰兒車要帶孫子走行人穿越道過馬路，連續13輛不禮讓。（擷取自「社會事交通版」）

2023/03/02 16:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區一名婦人昨天（1日）傍晚6點多推著嬰兒車要過行人穿越道，燈號是綠燈，卻連續13輛汽機車通過，沒有1輛禮讓，民眾PO影片批評這是「大里版的行人地獄」，希望大家將心比心。警方說，若有人具名檢舉，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

有民眾在「社會事交通版」貼文，從影片中可看到，一名阿嬤昨天晚上接近7點推著坐在嬰兒車內的孫子，在大里仁化路、成功二路口要過馬路，但連續13輛汽、機車通過，卻沒有1輛禮讓，直到燈號轉為紅燈，阿嬤趕緊推著嬰兒車退回來，民眾批評這是大里版行人地獄。

霧峰分局警方說，車輛行經路口未暫停讓行人優先通行的違規行為可依道路交通管理處罰條例第44條第二項「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰」。

不過警方說，檢舉交通違規，民眾須具名檢舉，且須提供相關影像，或將影像po在警方官網，車牌要清晰可辨，至今尚未接獲民眾檢舉，從影片中也無法看出車牌，目前尚無法開罰。警方會針對事發路口加強取締，也呼籲汽機車駕駛人行經行人穿越道時應減速慢行並依規定暫停讓行人優先通行，維護行人用路安全。

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