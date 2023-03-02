博奕集團超愛台中七期這棟高級商辦 年賭資20億兩度被抄

該集團在網路介紹工作環境。（警方提供）

2023/03/02 14:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期高級商辦林立，林姓男子獨鍾其中一棟經營博奕集團，5年前被查獲後未另起爐灶，反而抱持「最危險地方最安全」心態，選擇同棟商辦做為據點還大肆徵才，光一年賭資金流就超過20億，相當驚人，但仍經刑事局中部打擊犯罪中心蒐證後，再度查獲。

刑事局中打第二隊去年8月間獲報，有大型博奕集團藏身七期市政路上一棟高級商辦大樓，設立博弈網站機房提供各種不同賽事供賭客下注，包括去年火熱的卡達世界杯足球賽，以及最近將舉辦的棒球經典賽，也都是該網站下注標的，還在網路發布各種投注訣竅、促銷方案等，十分高調。

此外，該集團為招攬民眾加入，在求職網上自詡公司工作環境優良，更主打員工生日禮券、三節獎金、活動聚餐、特別休假等福利，經查，該集團負責人是有賭博前科的52歲林姓男子，更於機房內架設遠端斷電系統，阻礙警方查緝，所幸警方已事先掌握該集團經營賭博網站組織脈絡及相關事證，終將集團成員一舉查緝到案。

中打大隊長廖水池今天說，案經報請台中地檢署竹股檢察官指揮後，與台中市刑大、第一、第二、第三、霧峰、大甲警分局、南投、高雄警方等單位，成立專案小組查緝，今年1月9日收網，前往該棟商辦大樓，帶回涉案林等42人，查扣手機、電腦主機、平板電腦、筆記型電腦、現金約300餘萬元等贓證物。

經查，林在該棟商辦經營博奕網站，早在約5年前就已被查緝過一次，林想到林男未另起爐灶，反而抱持「最危險地方最安全」心態，選擇同棟商辦作為據點重操舊業，還高調大肆徵才，光每月賭資達1.7億元，一年賭金超過20億元，訊後全案依賭博、洗錢、組織犯罪等罪移送台中地檢署偵辦。

廖水池表示，去年世足賽及今年即將舉辦的世界棒球經典賽，掀起一波波投注熱潮，但民眾使用手機便可以隨時線上下注，使得此類非法網路賭博更具成癮性、誘惑性，帶來諸多家庭及社會問題，刑事局除加強查緝也特別提醒民眾，網路簽賭、線上博弈等賭客納入賭博罪處罰中，最高可處5萬元以下罰金，民眾切勿以身試法參與從事賭博集團或下注簽賭。

標榜三節獎金、活動聚餐等誘因招攬成員加入。（警方提供）

警方到博奕集團據點查緝。（警方提供）

警方到博奕集團據點查緝。（警方提供）

警方將相關涉案人依法送辦。（警方提供）

警方查扣的現金及電腦主機等贓證物。（記者許國楨攝）

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