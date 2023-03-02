外界力拱角逐2024總統大位 盧秀燕：成功不必在我

各界力拱角逐2024總統大位，盧秀燕今天回應「成功不必在我、但團結一定有我」。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/02 13:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨角逐2024總統大選人選未定，台中市長盧秀燕也屢被點名，盧秀燕今（2）日針對總統大選正式表態「成功不必在我、但團結一定有我」；盧秀燕強調，現在的國民黨和非綠的聯盟裡面，有蠻多不錯的人選，「他們比我更有意願來承擔」，她會給予祝福，並盡力於初選前後予以協助團結，這個工作對她來說更加有意義。

在中台灣挾高人氣的盧秀燕去年九合一選舉以20萬票的差距大勝連任，國民黨角逐明年總統大選人選除新北市長侯友宜外，盧秀燕也屢被點名，不少人力拱她挑戰總統大位，或是「侯盧配」等，盧秀燕昨天受網路節目訪問提及確定不會選副手，對2024年的總統大選也「沒有想過、沒有計畫」，今她再被問及若最後國民黨徵召會考慮出戰嗎。

盧秀燕再明確表示，目前沒有這樣的情形；她說，因現在的國民黨和非綠的聯盟裡面，有蠻多不錯的人選，「他們比我更有意願來承擔」，所以她會給予祝福，並盡力於初選前後予以協助團結，「這個工作對我來說更加有意義」。

盧秀燕說，目前希望能夠專心關注台中市及中部區域的治理，「成功不必在我、但團結一定有我」，她也會盡可能協助團結。

被問及是否顧及恐被貼「落跑」標籤，以致無意角逐2024總統大位，盧秀燕也否認，她說，像立委王鴻薇選舉和前兩屆有不少議員一選完就轉戰立委成功，她認為選民會跨越這些，去投認為最適合的國家領導人，選民已經超越這些有形的限制，因為台灣選民素質事非常高。

盧秀燕說，國民黨現在急於希望有一位好的候選人產生，她希望化繁為簡，她不需要再加入，但她將協助讓好的人選早日產生、更加團結，這個工作更有意義；另她自身扮演的角色，相信台中市會處在較客觀的角色，台中市政或中部各縣市區域治理平台的縣市政工作，也會受到更多的關心和協助，她已經釋出善意，希望不管是各政黨或中央、地方，對於台中市或中部區域都能更關心、更予以協助，相信這是對中部區域最好的安排。

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