為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    路面漏水逾兩個月 市府、自來水互踢皮球

    陳俞融指孔蓋漏水逾2個月，反映市府卻無人改善，放任漏水愈來愈大。（記者蔡淑媛攝）

    陳俞融指孔蓋漏水逾2個月，反映市府卻無人改善，放任漏水愈來愈大。（記者蔡淑媛攝）

    2023/03/02 12:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區武漢街一處民宅旁路面持續從孔蓋漏水，已逾兩個月，民眾向市府及自來水公司反映，雖有派員到場卻未見改善，細水變小水流，市議員陳俞融接獲陳情，批評水利局和自來水公司互相推拖，不僅無助問題解決，也浪費寶貴水資源。

    陳俞融表示，目前漏水是經由水利局管轄的孔蓋所流出，但反映給水利局後，卻說該孔蓋管線沒問題，自來水公司派員到場勘查後也無下文，兩個單位就放任漏水持續發生，水流越流越多，十分誇張，要求相關單位應盡速解決。

    當地居民林小姐表示，路面漏水大約過年前就開始，從路面部分潮濕，到現在漏水持續從孔蓋流到路面，期間也有反映給1999，相關單位到場察看後無下文，眼看漏水愈流愈多，附近行人或機車容易滑倒，十分危險。

    陳俞融也說，不論是市府水利局或是自來水公司，發生在台中市的問題就應盡速解決，不應陷入不是自己負責的就不用處理的本位主義，市府應主動承擔，召集各單位會勘來為民解決問題。

    陳俞融強調漏水流到路面已影響通行安全，也代表寶貴水資源正在被浪費掉，甚至會有可能將附近住家地基掏空的危險，對於附近居民來說，對於市府和自來水公司的觀感實在不佳，不禁讓人懷疑市府螺絲是否鬆了。

    陳俞融指孔蓋漏水逾2個月，反映市府卻無人改善，放任漏水愈來愈大。（記者蔡淑媛攝）

    陳俞融指孔蓋漏水逾2個月，反映市府卻無人改善，放任漏水愈來愈大。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    破管停水搶修！基隆6萬戶受影響 預計11點恢復供水
    2023/02/17 09:03

    破管停水搶修！基隆6萬戶受影響 預計11點恢復供水
    自來水漏水沖刷 基隆工建路大樓地基掏空
    2023/02/10 16:44

    自來水漏水沖刷 基隆工建路大樓地基掏空

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    「沒錢替神明抓漏」7旬婦10年來室內撐傘 今年終獲得「暖流」
    2023/01/17 15:13

    「沒錢替神明抓漏」7旬婦10年來室內撐傘 今年終獲得「暖流」
    19年才減10.38％漏水？經濟部拿東京都比較
    2022/12/02 06:35

    19年才減10.38％漏水？經濟部拿東京都比較

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    豪雨炸北台電梯成「水簾洞」 民眾撐傘搭網驚：也太勇敢
    2022/10/17 08:45

    豪雨炸北台電梯成「水簾洞」 民眾撐傘搭網驚：也太勇敢
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播