路面漏水逾兩個月 市府、自來水互踢皮球

陳俞融指孔蓋漏水逾2個月，反映市府卻無人改善，放任漏水愈來愈大。（記者蔡淑媛攝）

2023/03/02 12:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區武漢街一處民宅旁路面持續從孔蓋漏水，已逾兩個月，民眾向市府及自來水公司反映，雖有派員到場卻未見改善，細水變小水流，市議員陳俞融接獲陳情，批評水利局和自來水公司互相推拖，不僅無助問題解決，也浪費寶貴水資源。

陳俞融表示，目前漏水是經由水利局管轄的孔蓋所流出，但反映給水利局後，卻說該孔蓋管線沒問題，自來水公司派員到場勘查後也無下文，兩個單位就放任漏水持續發生，水流越流越多，十分誇張，要求相關單位應盡速解決。

當地居民林小姐表示，路面漏水大約過年前就開始，從路面部分潮濕，到現在漏水持續從孔蓋流到路面，期間也有反映給1999，相關單位到場察看後無下文，眼看漏水愈流愈多，附近行人或機車容易滑倒，十分危險。

陳俞融也說，不論是市府水利局或是自來水公司，發生在台中市的問題就應盡速解決，不應陷入不是自己負責的就不用處理的本位主義，市府應主動承擔，召集各單位會勘來為民解決問題。

陳俞融強調漏水流到路面已影響通行安全，也代表寶貴水資源正在被浪費掉，甚至會有可能將附近住家地基掏空的危險，對於附近居民來說，對於市府和自來水公司的觀感實在不佳，不禁讓人懷疑市府螺絲是否鬆了。

陳俞融指孔蓋漏水逾2個月，反映市府卻無人改善，放任漏水愈來愈大。（記者蔡淑媛攝）

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