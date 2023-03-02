MINI、奧迪台中路口相撞波及7機車 撞出酒駕、藏槍毒

一輛奧迪轎車與一輛MINI轎車2日凌晨在台中市西屯區一處路口相撞，奧迪失控後再衝向路旁。（警方提供）

2023/03/02 12:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一處路口今天（2日）凌晨發生兩車碰撞事故，還因此失控波及停放路邊7輛機車，結果警方到場，發現其中一車駕駛涉嫌酒駕，又在另車查獲槍毒，這下都跑不掉，通通依法送辦。

這起事故發生在今天凌晨1時許，46歲趙男駕駛MINI自小客，沿青海路行駛左轉上石路，當時對向由24歲陳男駕駛的奧迪轎車，則是沿青海路直行，行經該路口時閃避不及發生碰撞，這一撞造成奧迪因此失控再往右衝撞，再波及停放路邊的7輛機車，現場汽機車零件散落一地，一片狼籍。

轄區第六分局獲報趕往處理，經對兩造酒測，趙男酒測值0.4毫克，明顯已超過法定標準值，另名受輕傷的陳男雖無飲酒反應，經送醫治療雖無大礙，但眼尖員警發現其副駕駛座扶手凹槽有1包K他命毒品 （3.83公克），進一步搜索在其隨身包內查獲1把鎮暴槍。

經初步鑑驗具有殺傷力，當場逮捕陳男依槍砲及毒品罪嫌送辦，另趙男也依公共危險罪嫌移送；警方初判因趙男左轉時未禮讓直行車釀禍，但確實的肇因及責任歸屬仍需進一步調查釐清，六分局長賈立民則表示，警方對於掃蕩非法、淨化治安，絕對不遺餘力，秉持除惡務盡態度，必將不法分子繩之以法，維護市民安心生活環境。

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一輛奧迪轎車與一輛MINI轎車2日凌晨在台中市西屯區一處路口相撞，MINI自小客車頭嚴重損毀。（警方提供）

一輛奧迪轎車與一輛MINI轎車2日凌晨在台中市西屯區一處路口相撞，奧迪失控後再衝向路旁。（警方提供）

一輛奧迪轎車與一輛MINI轎車2日凌晨在台中市西屯區一處路口相撞，停放路邊7輛機車遭波及。（警方提供）

一輛奧迪轎車與一輛MINI轎車2日凌晨在台中市西屯區一處路口相撞，警方在奧迪車內查獲K毒。（警方提供）

一輛奧迪轎車與一輛MINI轎車2日凌晨在台中市西屯區一處路口相撞，警方同時在奧迪車內查獲具殺傷力的鎮暴槍。（警方提供）

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