保三總隊破獲大型地下製菸廠 查扣市價6500萬元私菸

保三總隊查獲製菸機器。（保三總隊提供）

2023/03/02 10:19

〔記者張軒哲／台中報導〕警政署保三總隊第一大隊日前執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，在桃園市平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲機動性大型地下製菸廠，查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1,857包私菸，市值6,500萬元，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達4,283萬元。主嫌沈男是累犯，遭違反菸酒管理法罪嫌移送偵辦。

保三總隊今日指出，新北市40歲沈嫌雇用逃逸外勞或臨時工，找偏僻廠房產製私劣菸，四處更換廠房，該集團為規避走私查獲風險及高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草後，分別儲置於北中南隱密處所機動從事大規模產製私劣菸行為牟取不法利益。

專案小組歷經數月綿密追查，鎖定該集團動向並於農曆年前執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，會同桃園市府財政局等單位並特別出動總隊兩隻拉不拉多緝菸犬「Sara」、「Tena」，循線在桃園市平鎮區隱密鐵皮工廠內破獲機動性大型地下製菸工廠，由於該集團所產製之私劣菸品未經政府檢驗把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險。

保三總隊指出，沈男友違反菸酒管理法前科，他也坦承犯行，正在擴大追查其他共犯。

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保三總隊出動兩隻拉不拉多緝菸犬「Sara」、「Tena」查緝私菸。（保三總隊提供）

沈嫌找隱密廠房存放私菸。（保三總隊提供）

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