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    歷史建築「烏日警察官吏派出所」 民眾嘆只能路過不能入內

    「烏日警察官吏派出所」2013年被台中市政府列為歷史建築。（記者林旻臻攝）

    「烏日警察官吏派出所」2013年被台中市政府列為歷史建築。（記者林旻臻攝）

    2023/03/02 09:58

    〔記者林旻臻／台中報導〕1920年代興建的台中歷史建築「烏日警察官吏派出所」，中市府花費2000多萬於2020年修復完，不少民眾聞訊想來看古色古香的歷史建築，但到了現場才發現，該建築現為烏日警分局交通組辦公廳舍，不開放參觀，在外探視想了解時，還遭警方提醒謝絕入內。文化資產處表示，當初點交該建築時，曾建議應提供預約參觀服務，會再和警方溝通，讓民眾能親近文化資產。

    根據文資處官網資料，烏日警察官吏派出所興建於1920年代，為日治時期之大屯郡烏日庄之警察辦公廳舍兼宿舍。2013年市府以該建築內部日式建築構造保存完整，與鄰近之烏日庄役場（現為烏日警分局偵查隊）應屬同期建物，公告登錄為歷史建築，斥資2000多萬元，於2020年整修完成。

    文史工作者黃小姐表示，古蹟能活化並以原用途使用，有穿越時空的感覺，但烏日在都市更新後保留下來的老建築就不多，好不容易花一筆錢進行修繕，卻只能走過、路過時看一眼，相當可惜。

    烏日警分局行政組長莊志銘表示，過去交通組辦公廳舍位於分局4樓，對洽公或繳罰款的民眾來說不方便，待官吏派出所修復完成後，交通組遷移至此，約有10名同仁在此辦公，當初是因空間格局低矮擁擠，加上內部純屬辦公空間，沒有其他文物展示品可供參觀，經過考量才未開放。

    文資處長李智富表示，依文資法精神，古蹟以維持原用途使用為主，具延續歷史脈絡的意義；此案於修復工程時，考量警方仍有使用需求，後經討論確認維持原用途。文資處也盼能增加歷史建築可近性，目前官吏派出所草坪外也有設置導覽解說牌，供民眾參考。

    國民黨市議員吳瓊華表示，文化資產變成警察辦公廳舍，民眾多半都不敢上前，加上警方平時業務繁忙，沒有多餘人力向民眾導覽介紹，應採取分工方式，警方負責建築的管理維護，文化局派專員協助導覽，讓想參觀的民眾預約。

    民進黨市議員張家銨也說，文化局應思考為何當初要花大筆公帑修復官吏派出所，採原用途使用並無不可，但應讓民眾都能了解其歷史故事與意義。

    「烏日警察官吏派出所」內部格局低矮擁擠，目前為烏日警分局交通組辦公廳舍。（記者林旻臻攝）

    「烏日警察官吏派出所」內部格局低矮擁擠，目前為烏日警分局交通組辦公廳舍。（記者林旻臻攝）

    「烏日警察官吏派出所」內部格局低矮擁擠，目前為烏日警分局交通組辦公廳舍。（記者林旻臻攝）

    「烏日警察官吏派出所」內部格局低矮擁擠，目前為烏日警分局交通組辦公廳舍。（記者林旻臻攝）

    「烏日警察官吏派出所」曾設置告示牌，提醒民眾只能在外參觀。（記者林旻臻攝）

    「烏日警察官吏派出所」曾設置告示牌，提醒民眾只能在外參觀。（記者林旻臻攝）

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