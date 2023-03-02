為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    胡扯「挖耳朵」技術被偷走 遊民砍殺診所助理一審判7年10月

    鍾姓醫師助理拿礦泉水，勸導許姓遊民離去，卻沒想到遭許男6天後持刀行兇。（民眾提供）

    鍾姓醫師助理拿礦泉水，勸導許姓遊民離去，卻沒想到遭許男6天後持刀行兇。（民眾提供）

    2023/03/02 10:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家診所的鍾姓醫師助理，去年（2022年）7月間，柔性勸導睡在診所騎樓的許姓遊民離去，不料，事隔6天後，許男卻持美工刀揮砍鍾姓助理，將鍾男右臉的嘴唇至右耳，割出長達20公分傷口，深度可見牙齒，台中地院審理時，他宣稱動機是他向泰國醫師學得「挖耳朵治療中樞神經」技術，這家診所的醫師（指鍾男）把技術偷學走，台中地院認定他行兇時心智正常，依殺人未遂罪判處徒刑7年10月，可上訴。

    60多歲的許姓遊民，原本棲身於台中市中區的宮廟，卻於去年7月21日跑到診所騎樓外睡覺，鍾男柔性勸他離開，還送他一瓶礦泉水解渴，不料，同年月27日，鍾男走出診所外引導患者到藥局的方向，埋伏門外的許男，持工業用美工刀揮砍3刀，莊男右臉的嘴唇至右耳，被割出長達20公分傷口，瞬間鮮血淋漓。

    鍾男傷勢相當嚴重，嘴唇撕裂傷、右側臉頰撕裂傷（右臉橫向撕裂傷口併唾液腺、頰神經斷裂）、後頸頸部撕裂傷、頭皮撕裂傷，送醫縫了80多針，醫院緊急實施深部複雜創傷處理、神經修補、末稍血管修補及吻合手術，鍾男才撿回一命。

    許男當時一度持刀與診所人員對峙，還高喊「反攻大陸」等政治口號；警方問他為什麼行兇？他盡說些不相關的事，或大喊「萬歲」等無意義話語，台中地檢署依殺人未遂罪嫌聲請羈押獲准，台中地院審理時，他有一番不同說詞。

    許男說，他在案發前2、3天，在第一廣場（已更名東協廣場），見一名泰國人在替人挖耳朵，雙方比手畫腳溝通，他得知對方是泰國醫師，「用挖耳朵的方式來替人治療中樞神經的問題」，他認為是一項很重要的技術，於是向該名泰國醫師學得這項技術。

    許男宣稱，學得技術後，他走到案發診所的門外，開始宣傳這項技術，泰國醫師卻很生氣，比手畫腳指責他，把技術洩漏給診所醫師，該診所的醫師向他偷學這項技術，再把技術賣到外國，他才會持刀到診所找人理論。

    台中地院卻認為，許男行兇前，把刀藏在皮包內，顯示他瞭解如何遮掩殺機；選擇於診所前靜候（埋伏），趁鍾男猝不及防行兇，顯示他當時有辨別外界事物的正常判斷、趨吉避凶的能力，行兇時的心智能力，與普通人相似，且許男在光天化日、熙來攘往的市街殺人，嚴重破壞社會治安，沒有值得同情、憫恕之處，依殺人未遂罪判處7年10月徒刑，可上訴。

    許姓遊民（圖中下）埋伏診所外，趁鍾姓助理（圖中）轉身時揮刀行兇。（民眾提供）

    許姓遊民（圖中下）埋伏診所外，趁鍾姓助理（圖中）轉身時揮刀行兇。（民眾提供）

    鍾姓助理的右臉嘴唇至右耳，被割出長達20公分傷口，深度可見牙齒，緊急手術才脫險。（民眾提供）

    鍾姓助理的右臉嘴唇至右耳，被割出長達20公分傷口，深度可見牙齒，緊急手術才脫險。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國23歲男街頭掏槍「處決」男遊民 驚駭過程全被錄下
    2023/03/01 13:09

    美國23歲男街頭掏槍「處決」男遊民 驚駭過程全被錄下
    2男債務糾紛互毆下午才被罰 晚上又相遇動刀報復釀1死
    2019/04/05 21:20

    2男債務糾紛互毆下午才被罰 晚上又相遇動刀報復釀1死
    喝酒取暖爆爭執 遊民抄西瓜刀砍遊民
    2018/01/11 21:51

    喝酒取暖爆爭執 遊民抄西瓜刀砍遊民
    新北三重圖書館驚傳遊民砍人 男子腹部中刀
    2017/10/28 22:54

    新北三重圖書館驚傳遊民砍人 男子腹部中刀
    三重信義公園遊民命案 嫌犯落網
    2017/09/05 21:55

    三重信義公園遊民命案 嫌犯落網
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播