胡扯「挖耳朵」技術被偷走 遊民砍殺診所助理一審判7年10月

鍾姓醫師助理拿礦泉水，勸導許姓遊民離去，卻沒想到遭許男6天後持刀行兇。（民眾提供）

2023/03/02 10:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家診所的鍾姓醫師助理，去年（2022年）7月間，柔性勸導睡在診所騎樓的許姓遊民離去，不料，事隔6天後，許男卻持美工刀揮砍鍾姓助理，將鍾男右臉的嘴唇至右耳，割出長達20公分傷口，深度可見牙齒，台中地院審理時，他宣稱動機是他向泰國醫師學得「挖耳朵治療中樞神經」技術，這家診所的醫師（指鍾男）把技術偷學走，台中地院認定他行兇時心智正常，依殺人未遂罪判處徒刑7年10月，可上訴。

60多歲的許姓遊民，原本棲身於台中市中區的宮廟，卻於去年7月21日跑到診所騎樓外睡覺，鍾男柔性勸他離開，還送他一瓶礦泉水解渴，不料，同年月27日，鍾男走出診所外引導患者到藥局的方向，埋伏門外的許男，持工業用美工刀揮砍3刀，莊男右臉的嘴唇至右耳，被割出長達20公分傷口，瞬間鮮血淋漓。

鍾男傷勢相當嚴重，嘴唇撕裂傷、右側臉頰撕裂傷（右臉橫向撕裂傷口併唾液腺、頰神經斷裂）、後頸頸部撕裂傷、頭皮撕裂傷，送醫縫了80多針，醫院緊急實施深部複雜創傷處理、神經修補、末稍血管修補及吻合手術，鍾男才撿回一命。

許男當時一度持刀與診所人員對峙，還高喊「反攻大陸」等政治口號；警方問他為什麼行兇？他盡說些不相關的事，或大喊「萬歲」等無意義話語，台中地檢署依殺人未遂罪嫌聲請羈押獲准，台中地院審理時，他有一番不同說詞。

許男說，他在案發前2、3天，在第一廣場（已更名東協廣場），見一名泰國人在替人挖耳朵，雙方比手畫腳溝通，他得知對方是泰國醫師，「用挖耳朵的方式來替人治療中樞神經的問題」，他認為是一項很重要的技術，於是向該名泰國醫師學得這項技術。

許男宣稱，學得技術後，他走到案發診所的門外，開始宣傳這項技術，泰國醫師卻很生氣，比手畫腳指責他，把技術洩漏給診所醫師，該診所的醫師向他偷學這項技術，再把技術賣到外國，他才會持刀到診所找人理論。

台中地院卻認為，許男行兇前，把刀藏在皮包內，顯示他瞭解如何遮掩殺機；選擇於診所前靜候（埋伏），趁鍾男猝不及防行兇，顯示他當時有辨別外界事物的正常判斷、趨吉避凶的能力，行兇時的心智能力，與普通人相似，且許男在光天化日、熙來攘往的市街殺人，嚴重破壞社會治安，沒有值得同情、憫恕之處，依殺人未遂罪判處7年10月徒刑，可上訴。

許姓遊民（圖中下）埋伏診所外，趁鍾姓助理（圖中）轉身時揮刀行兇。（民眾提供）

鍾姓助理的右臉嘴唇至右耳，被割出長達20公分傷口，深度可見牙齒，緊急手術才脫險。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法