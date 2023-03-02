嫌毒品賣太貴 「藥腳」持開山刀刺穿「藥頭」胸部判3年

蔡男認為陳男賣的毒品比較貴，持開山刀刺穿陳男胸部，台中地院判3年徒刑。（記者張瑞楨攝）

2023/03/02 08:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕有毒癮的蔡姓男子，認為陳姓同事賣給他的安非他命比較貴，他於2021年4月17日持開山刀，威脅「我已經吃藥（吸毒）吃到破掉了（指腦袋思考異常）」，持刀刺穿陳男的左胸，導致心臟受損，他否認有殺人犯意，台中地院卻認為，陳男緊急動心臟手術而倖免於死，蔡男觸犯殺人未遂罪，考量他與陳男和解，輕判徒刑3年，可上訴。

判決書指出，蔡男與陳男曾經是某工程行同事，蔡男（俗稱藥腳）曾向陳男（俗稱藥頭）買安非他命，蔡男於上述時間開車載著女友，到工程行向陳男買毒品安非他命，卻又認為陳男賣的毒品比較貴，見陳男騎機車返回工程行，他威脅說，「我已經吃藥吃到破掉了，你要這樣沒有關係」、「相不相信我會將你的頭砍下來」。

蔡男隨即持開山刀直接刺入陳男左胸口，陳男左側前胸穿刺傷、心臟受損，被其他同事送醫，實施心臟手術撿回一命。

蔡男不否認持刀刺入陳男左胸，但否認有殺人犯行，他辯稱「我就隨便亂刺、亂劃，我沒有殺人的意思，只是要嚇陳男」，他僅攻擊陳男一刀，且於刺傷陳男後，又與陳男談話甚久，並未繼續攻擊，陳男傷勢並不嚴重。

台中地院認為，蔡男所持刀刃長達38公分，直接刺入陳男左胸部一刀，蔡男也承認他向陳男買毒品安非他命，但陳男賣的比較貴，陳男送醫後，生命徵象不穩定，醫師開立病危通知書，緊急動右心室修補手術，始倖免於死，蔡男觸犯殺人未遂罪，考量雙方已經和解，輕判徒刑3年，可上訴二審。

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