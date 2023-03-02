超美！台中烏日湖日河津櫻綻放 社區造竹筏重現港口舊景

台中市烏日國中旁的櫻花園種植許多河津櫻，是湖日里的賞花好去處。（記者林旻臻攝）

2023/03/02 08:15

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市烏日湖日里在日治時代為「湖日港」，居民經常搭乘竹筏交通往返、採蘆筍及嫁娶。為保存在地歷史記憶，湖日社區發展協會在烏日國中旁一處櫻花園搭設竹筏船的裝置藝術，重現渡船頭情景，加上近期園內的河津櫻綻放，吸引社區民眾前來賞花、拍照。

湖日里長楊來成表示，櫻花園原為河川局國有地，過去雜草叢生環境髒亂，12年前他擔任社區發展協會理事長時，社區認養這塊土地，招募50位熱心志工，種下近百棵櫻花樹，及3棵會變色的彩虹桉。湖日里天氣炎熱，當年種下的櫻花樹如今成長茁壯，花開得如此漂亮，實屬不易，都是靠志工們用心維護，竹筏旁也有志工們用紙漿做成的魚、編織品做成的鴨群。

湖日社區發展協會理事長林春滿說明，湖日里為湖日港的港區，早期陸路交通不便，居民會搭竹筏到對岸的東園里採蘆筍、花生，再交給農會製作成蘆筍汁、花生油，是重要經濟收入。許多長輩甚至搭竹筏出嫁，遠從彰化、大肚而來，可惜因年代久遠，沒有照片可追憶。林春滿表示，竹筏是湖日里居民的共同記憶，長輩們都相當懷念，也希望透過裝置藝術，讓下一代認識家鄉故事。

台中市烏日湖日社區發展協會在櫻花園打造竹筏船，重現居民過往生活記憶。（記者林旻臻攝）

台中市烏日國中旁的櫻花園種植許多河津櫻，是湖日里的賞花好去處。（記者林旻臻攝）

櫻花園內的裝置藝術，呈現湖日里民眾早期採收蘆筍，轉賣給農會做成蘆筍汁。（記者林旻臻攝）

湖日社區的志工們利用紙漿做成魚、編織品做成鴨群，裝飾櫻花園。（記者林旻臻攝）

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