油漆工躲大學女廁性侵女子 害人不能彈鋼琴改重判

油漆工彭男一審輕判4年10月，二審認為他犯罪時砍傷女子的手指韌帶，被害人不能彈鋼琴，改判5年10月。（示意圖）

2023/03/02 07:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕擔任油漆工的彭姓男子，2022年7月1日持水果刀躲在台中市一所大學的女廁內，見女子小芳如廁，持刀企圖性侵，小芳跑出廁所呼救，彭男變裝逃逸後，又折返廁所看警方辦案。台中地院一審判刑4年10月，他上訴宣稱自小家境清苦，被網路詐騙而債築高台，情緒崩潰而會犯案，聲明依「顯可憫恕」減刑，法官卻認為他沒有可憫恕之處，且性侵害時砍傷小芳的手指肌腱韌帶，小芳無法彈鋼琴，一審量刑太輕，改判5年10月，可再上訴。

判決書指出，彭男騎機車到大學校內，持水果刀與更換衣褲，躲在校內一棟大樓的1樓女廁所內，當天傍晚5時許，見女子小芳（化名）如廁，他持刀把小芳推倒，小芳抵抗時手掌被砍傷。

彭男將小芳強行拖到殘障廁所內反鎖，猥褻並說「我想跟妳做愛、我想操妳」，小芳大聲呼救，彭男暫停動作，到廁所門外查看是否被他人發現，小芳伺機把廁所的門反鎖。

彭男在殘障廁所門外叫囂，「不開門的話，要進去將妳殺了」，還一度試圖從旁邊廁所，攀爬至殘障廁所內，小芳伺機奪門而出，跑到鄰近辦公室呼救，彭男趕緊「變裝」離開，20分鐘後，他再度變裝，折返廁所，查探警方辦案蒐證約1小時，於晚間7時許離開。

警方依據監視器等證物，同年月2日搜索彭男住處，查扣他作案或折返現場的「變裝」衣物，彭男則於3日凌晨投案。

台中地院審理時，彭男坦承犯行，一審依「攜帶兇器強制性交未遂罪」判刑4年10月，檢方認量刑太輕，彭男則認為量刑太重，雙方都上訴，彭男還主張，自己從小家境清苦，由外婆獨力拉拔長大，本案是他受網路詐騙，承受債築高台的經濟壓力，連日積累情緒潰堤，一時失慮而犯案，聲明法官依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

台中高分院二審卻認為，彭男在校園內物色作案對象，持刀對落單女子犯性侵害之罪，造成小芳身心嚴重受創，嚴重危害校園安全，惡性及危害程度均屬嚴重，小芳手指被他用刀砍傷肌腱韌帶，無法彈鋼琴，彭男並無「犯罪之情狀顯可憫恕」，一審量刑太輕，改判5年10月，可上訴三審。

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