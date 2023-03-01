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    市長為他道歉、警察為他大掃蕩 瑪莎拉蒂3煞創多項治安史新紀錄

    父親經營食品工廠的小開張敦量，與共犯兩人締造出台灣諸多治安新紀錄。（資料照、記者許國楨攝）

    父親經營食品工廠的小開張敦量，與共犯兩人締造出台灣諸多治安新紀錄。（資料照、記者許國楨攝）

    2023/03/01 23:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕瑪莎拉蒂三惡煞毆打大學生一案今天宣判，此案爆發第二天，引發媒體撻伐的風暴，當時承辦的中市警方，誤信張敦量3人的「我們只是互毆」謊言，輕易釋放3人，直到台中市長盧秀燕道歉並撂狠話，已經「二擒二縱」的警察，第三度拘提3人，檢方聲押獲准，台中警方一批警官與員警，還因這三人惡行而被記過、調職懲處，顏面無光之餘，執行線上賭博集團大掃蕩，警政署也隨後跟進，張敦量等3人的惡行，創下多項台灣治安新紀錄。

    2021年11月7日清晨，張敦量等3人，駕駛瑪莎拉蒂豪車，在台中市台灣大道，與開車載女同學欣賞夜景的宋姓大學生，雙方轎車擦撞，張敦量將宋生打得幾乎喪命，案發時台中警方誤判此案是單純的「互毆」傷害案，很快就釋放3人。

    宋生的母親當天（7日）上午卻告訴警方，宋生命危急救中，警方雖感覺事態嚴重，再度抓回3人做筆錄，卻又以「非現行犯」為由縱放，兩度縱放3煞，引發宋母質疑，於同年月9日投訴媒體，進而引發輿論撻伐聲浪。

    媒體開始報導此案，並質疑台中警方縱放3名惡煞時，當時的台中市長盧秀燕，剛好與宣布參選台中二選區立委補選的顏寬恒、國民黨主席朱立倫「合體」，她10日上午立刻進行「危機處理」，趕赴醫院探視宋生，向社會大眾道歉，也是她首度為刑事個案致歉，她還撂狠話「查清楚背後是誰給他們（張敦量）撐腰」。

    在市長與輿論壓力下，台中市警局第三次拘提3人，移送台中地檢署後，向法官聲押獲准，之後又發現張敦量涉嫌投資網路名為「2580」的賭博網站，展開網路賭博集團大掃蕩，警政署隨後也跟進實施全國大掃蕩，中市警局之後又懲處承辦此案的警察、主管，張敦量與共犯，堪稱創下台灣治安史罕見的紀錄。

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