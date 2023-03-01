網路交友邀買股 6旬男未見女友臉險被騙90萬

台中太平吳姓男子（中）網路交友認識「小美」，對方慫恿投資股票，吳男依指示想匯款90萬元，所幸女行員和員警合力勸阻保住辛苦積蓄。（記者陳建志翻攝）

2023/03/01 20:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區一名60多歲的吳姓男子日前透過通訊軟體，認識一名自稱「小美」的網友，兩人透過網路聊天覺得非常投緣，越聊越深入後，對方自稱對股票有研究邀請一同投資理財，吳男不疑有他拿出90萬元要匯入其指定帳戶，所幸銀行行員關懷提問發覺有異立即報案，太平派出所員警前來勸阻，男子才如大夢初醒，心痛表示「真心對待卻換來一場空！」。

太平警分局太平派出所警員吳立凱、羅偉志日前中午12點多接獲轄內第一銀行女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」

員警到場關懷瞭解，才知道60多歲的吳男年初透過交友軟體認識1名自稱「小美」的網友，雙方聊天話題相當投緣，雖吳男多次邀約見面，但對方都推稱工作繁忙婉拒，經一段時間交談後，雙方慢慢聊到理財話題，小美自稱自己對股票投資有研究，也專業的提出各國總體經濟分析，並將損益情形截圖取信吳男。

吳男不疑有他，即拿出多年的積蓄90萬到銀行欲匯款，所幸在行員的關懷提問下，男子終於說出是要跟素未謀面的女友一起投資股票，行員研判恐遭詐騙，趕緊通知太平派出所員警前來瞭解，經2位員警耐心地說明這是典型假投資真詐騙案件，才讓男子恍然大悟，保住其辛苦錢。

太平分局分局長蔡慶星表示，詐騙集團常透過社群網站、交友軟體等搭訕聊天建立感情，再佯稱身世、處境可憐或是介紹高獲利、低風險的假投資消息等方式誘騙被害民眾匯款，被害人往往損失慘重才發現被騙，有發現可疑時可撥打165反詐專線，或向附近派出所詢問，以免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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