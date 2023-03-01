台中48年新仁市場突遭開罰憂被迫收攤 民代協調現轉機

大里、太平交界的新仁市場，因被市府都發局認定是大型商場，違反都市計畫法土地使用分區管制規定，國產署要求在4月30日前停止使用。（記者陳建志攝）

2023/03/01 18:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平、大里交界的新仁市場，40個攤商已經在這裡營業40多年，也是附近4個里民眾買菜的地方，不過今年2月，市府都發局先對攤商依違反都市計畫法土地使用分區管制規定開罰，接著國有財產署發文要求4月底停止使用，攤商擔心未來無法做生意，附近民眾也擔憂無處買菜，立委何欣純今天邀集攤商和國產署、市府都發局等單位協調，決定在都市計畫通盤檢討期間提出陳情變更為市場用地，國產署也同意續租，讓攤商暫時都鬆了一口氣。

新仁市場因地目屬住宅區，被認定為大型商場違反都市計畫法土地使用分區管制規定被市府都發局開罰，地主國有財產署並發文要求4月底停止使用，讓攤商擔心無處可去全家生計斷炊。

民進黨立委何欣純接獲陳情，今天邀集國有財產署、市府都發局、新仁攤販協會、市議員李天生、林德宇、張芬郁、張玉嬿等人進行協調。

市議員張芬郁批評，新仁市場在地經營逾40多年，疫情趨緩才準備復甦，卻面臨生計遭斷，官部門以一紙公文就不得經營，難以說服攤商配合，要求市府經發局和都發局輔導攤商、變更地目，讓攤商合法營運，也要求國產署暫緩作業。

經與會立委、議員提議，決定在太平坪林都市計畫通盤檢討中，由攤商向市府都發局提出人民陳情建議案，將此住宅區變更為市場用地並請國有財產署及經發局市場主管機關同意，送台中市都市計畫委員會審議；國產署也同意在4月30日前收到台中市政府公文後，基於上述理由，不會終止租約，讓原本憂心忡忡的攤商終於露出笑容，暫時鬆了一口氣。

台中新仁市場被通知4月底停止使用，立委何欣純（右二）、市議員張芬郁（右一）、李天生（左二）、林德宇（後中）等人召開協調會，決定由攤商在都市計畫通盤檢討期間提出陳情變更為市場用地，國產署也同意續租。（記者陳建志攝）

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