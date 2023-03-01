白猴王現蹤中橫！吃不到水果火大 怒在水果攤留下一坨屎

中橫公路水果攤商的監視器拍下白猴王站在攤位上的威風模樣。（民眾提供）

2023/03/01 17:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區往花蓮大禹嶺方向的中橫公路，日前有民眾拍到1隻白猴，今天上午8點多，又有一隻白猴現蹤在附近的水果攤。當地葉姓水果攤老闆說，附近有一群猴子，約4年前出現1隻白色猴王，約2年前再生出1隻小白猴，大小白猴經常在其攤位附近出沒，有時白猴王生氣會「翻攤」，日前民眾拍到的是小白猴，今天他太太去擺攤時見攤位上有一坨屎，調閱監視器才發現是白猴王所留下來。

參山國家風景管理處陳姓員工，日前在台中市和平區往花蓮的中橫公路附近發現一隻罕見的小白猴，在附近擺攤的葉姓水果攤業者表示，中橫公路附近約友1、20隻的猴群，4年前，突然出現1隻白色猴王，毛髮相當長，站在樹稍時，風吹起其長長的猴毛，可說威風澟澟，約2年前，猴群中又出現1隻小白猴，大小白猴經常在附近出沒。

葉姓攤商說，大小白猴常會到其攤位翻找食物，偷吃其販售的水果，有時生氣，白猴王甚至會「翻攤」，將他的攤位整個掀翻，因為猴子很機靈抓不到，只好任其撒潑。

葉姓攤商表示，今天上午9點，他太太到攤位上準備擺攤做生意，意外發現攤子上有一坨屎，覺得很奇怪，調閱監視器畫面，才知竟是白猴王所留下，可能是白猴王偷不到水果就生氣留下一坨屎，令人哭笑不得。

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