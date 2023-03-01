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    四叉貓酸6年前抗議基地台今怨訊號差 新科議員江和樹這樣說

    2017年11月當時擔任大里立德社區發展協會理事長的江和樹（前排右四）出面抗議要求拆基地台。（資料照）

    2017年11月當時擔任大里立德社區發展協會理事長的江和樹（前排右四）出面抗議要求拆基地台。（資料照）

    2023/03/01 14:38

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里十九甲地區，近日民眾抱怨手機訊號差，民眾黨台中市議員江和樹受訪時也質疑，訊號差卻收同樣的錢實在不公平，不過網路名人四叉貓在臉書狂酸，2017年時江和樹帶頭抗議基地台影響健康要求拆除，如今收訊不好又怪電信公司，「請問我可以檢討當地選民嗎？」江和樹則解釋，自己當時只是社區發展協會理事長，順應民意出面抗議，且當年抗議的基地台並沒有拆，現在是替訊號不好的民眾爭取兩全其美的解決方案。

    大里十九甲地區在新仁七街附近，手機訊號差，在家裡幾乎收不到訊號，民眾只能把手機放在窗邊，要講電話時甚至要到室外才聽得到，民眾都抱怨收訊差，市議員李天生已準備邀集業者解決此問題。

    民眾黨市議員江和樹昨天接受媒體採訪時也表示，最近接獲民眾陳情，手機訊號很差，並質疑月租費1個月繳1千多元，訊號這麼差卻收同樣的錢，真的很不公平。

    此說法遭四叉貓狂酸「身體沒變好，訊號變更差」，並整理「江和樹2017年11月1日：抗議大里12支基地台影響健康；2023年2月：抗議大里收訊不好還要繳1千多元月租費，請問我可以檢討當地選民嗎？如果不行的話我晚一點再問」。

    網友也留言「不想要基地台又要訊號好，這群人真悲哀」、「今年可以改成堅決反對拆除基地台啊」、「啍~ 我不要基地台但手機收訊要好」。

    江和樹今天受訪則表示，當時是立德里長帶頭抗議，自己只是社區發展協會理事長，因民眾連署一棟大樓上有12支基地台，民眾會怕才出面抗議，並說這些基地台至今都沒有拆。現在是新仁里附近的民眾收訊不好，自己接獲陳情幫忙想辦法，雖然政府表示基地台對人體健康沒影響，但民眾還是有很大疑慮，因此建議業者應該找一個合法的地方，例如公園、活動中心等地方設置基地台，這樣才能兩全其美解決問題。

    台中大里十九甲地區新仁七街附近手機訊號差，市議員江和樹出面抱怨不公平，因之前曾帶頭抗議要求拆基地台，遭四叉貓發文狂酸。（記者陳建志攝）

    台中大里十九甲地區新仁七街附近手機訊號差，市議員江和樹出面抱怨不公平，因之前曾帶頭抗議要求拆基地台，遭四叉貓發文狂酸。（記者陳建志攝）

    民眾黨台中市議員江和樹，6年前曾出面抗議基地台，如今又出面抱怨訊號差，遭網路紅人四叉貓發文狂酸。（記者陳建志攝）

    民眾黨台中市議員江和樹，6年前曾出面抗議基地台，如今又出面抱怨訊號差，遭網路紅人四叉貓發文狂酸。（記者陳建志攝）

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