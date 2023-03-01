台中龍井南寮步道火燒山後「臭灰搭」 預計7月修復

台中市龍井區竹坑南寮步道受公墓雜草火警波及，綠蔭不再，現場光禿禿一片。（市府提供）

2023/03/01 14:27

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井區竹坑南寮步道為當地熱門景點，上月27日受南崗產業道路第五公墓雜草火警波及，觀景平台、涼亭、部份步道周邊植栽等設施遭燒毀，只剩下光禿禿一片，當地民眾表示，經過都還聞得到「臭灰搭」的味道。台中市政府表示，經維管單位龍井區公所初勘，目前主步道仍可通行，毀損部分已拉設警示線封閉，預計7月修復。

台中市消防局龍井分隊長王文暉表示，這場火警研判可能是民眾在清明連假前提早掃墓，離開前未滅熄餘燼。大肚山脈雜草植被乾燥，彼此相連，加上風勢強勁，星星之火易釀成火災，一下子就延燒擴散到其他區域，造成消防人員救火不易。

王文暉呼籲，清明祭袓掃墓「4不2記得」： 不亂燒雜草 、 不丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹、記得滅餘燼、記得收垃圾。另外，有的公墓入口提供金紙回收桶，可以集中金紙由環保局回收代燒，保護山林，避免延燒住宅及工廠安全。

台中市政府表示，毀損部分包括一座景觀平台燒毀，另部分步道2側樹木也有燒毀情形，已拉設警示線先行封閉，避免民眾靠近；後續觀旅局將儘速協同龍井區公所再次全線勘查，勘查後針對設施燒毀部分爭取經費，預計7月辦理修復。

觀旅局呼籲，民眾近日前往登山時，切勿闖入已封閉的區域，並請隨時注意步道兩側周邊狀況，避免發生危險。

台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、涼亭、部份步道周邊植栽等設施遭燒毀。（市府提供）

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