為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中龍井南寮步道火燒山後「臭灰搭」 預計7月修復

    台中市龍井區竹坑南寮步道受公墓雜草火警波及，綠蔭不再，現場光禿禿一片。（市府提供）

    台中市龍井區竹坑南寮步道受公墓雜草火警波及，綠蔭不再，現場光禿禿一片。（市府提供）

    2023/03/01 14:27

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井區竹坑南寮步道為當地熱門景點，上月27日受南崗產業道路第五公墓雜草火警波及，觀景平台、涼亭、部份步道周邊植栽等設施遭燒毀，只剩下光禿禿一片，當地民眾表示，經過都還聞得到「臭灰搭」的味道。台中市政府表示，經維管單位龍井區公所初勘，目前主步道仍可通行，毀損部分已拉設警示線封閉，預計7月修復。

    台中市消防局龍井分隊長王文暉表示，這場火警研判可能是民眾在清明連假前提早掃墓，離開前未滅熄餘燼。大肚山脈雜草植被乾燥，彼此相連，加上風勢強勁，星星之火易釀成火災，一下子就延燒擴散到其他區域，造成消防人員救火不易。

    王文暉呼籲，清明祭袓掃墓「4不2記得」： 不亂燒雜草 、 不丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹、記得滅餘燼、記得收垃圾。另外，有的公墓入口提供金紙回收桶，可以集中金紙由環保局回收代燒，保護山林，避免延燒住宅及工廠安全。

    台中市政府表示，毀損部分包括一座景觀平台燒毀，另部分步道2側樹木也有燒毀情形，已拉設警示線先行封閉，避免民眾靠近；後續觀旅局將儘速協同龍井區公所再次全線勘查，勘查後針對設施燒毀部分爭取經費，預計7月辦理修復。

    觀旅局呼籲，民眾近日前往登山時，切勿闖入已封閉的區域，並請隨時注意步道兩側周邊狀況，避免發生危險。

    台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、涼亭、部份步道周邊植栽等設施遭燒毀。（市府提供）

    台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、涼亭、部份步道周邊植栽等設施遭燒毀。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    又害一命？屏東佳冬老翁疑因公墓火警奪命 警消深入調查
    2023/03/01 13:18

    又害一命？屏東佳冬老翁疑因公墓火警奪命 警消深入調查
    燒不停！屏縣公墓今再傳37起火警 3天累計70起
    2023/02/27 20:58

    燒不停！屏縣公墓今再傳37起火警 3天累計70起
    新婚消防員蕭翰隆殉職 安檢員支援打火成憾事
    2023/02/27 09:53

    新婚消防員蕭翰隆殉職 安檢員支援打火成憾事
    掃墓釀禍？高雄缺水 美濃火燒山用掉近70噸水灌救
    2023/02/24 19:01

    掃墓釀禍？高雄缺水 美濃火燒山用掉近70噸水灌救
    魚池公墓火燒20頃 往來日月潭人車急閃避
    2019/02/20 20:05

    魚池公墓火燒20頃 往來日月潭人車急閃避
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播