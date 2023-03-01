台中新仁市場突被開罰要求4月底停止營運 攤商陳情盼續經營

民眾黨台中市議員江和樹（右三）今天和新仁市場的攤商出面陳情，希望政府能讓攤商繼續在這裡經營。（記者陳建志攝）

2023/03/01 12:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平、大里交界的新仁市場，40多攤的攤商已經在這裡營業40多年，也是附近4個里民眾買菜的地方，不過今年2月，市府都發局先對攤商依違反都市計畫法土地使用分區管制規定開罰，接著國有財產署發文要求4月底停止使用，民眾黨台中市議員江和樹今天和攤商出面陳情，高喊「請求政府給我們一條活路」，質疑已經在這裡經營40多年，為何現在突然變不合法？希望市府能輔導他們就地合法。

市議員江和樹表示，攤商都已經在這裡經營40多年，2月份先被台中市政府都發局罰款6萬元，接著又收到國產署的公文，要求他們只能營運到4月底，讓攤商都憂心忡忡未來生計無著落，質疑市府至今連一場說明會都沒開就要他們暫停營業實在沒道理，要求市府應該輔導他們繼續合法經營才對。

江和樹強調，這些攤商是有合法承租，按時付租金，且租約到2027年底才到期，不應該如此倉促就要求他們停止營業，況且已經在這裡經營40多年，為何現在突然發現不合法？那過去公部門都睡著了嗎？要求應該輔導攤商，讓他們就地合法，給攤商一個生存下去的機會。

新仁攤販協會前會長林宥富表示，攤商在這裡已經經營48年，很多都已經是第二代，當初合法跟國有財產署承租，每個月租金3萬多元，每半年繳一次都有如期繳納，沒想到突然說他們不合法，且一紙公文就說要在4月底停止營業，實在不合理，至今都沒有市府人員來說明，並輔導攤商到其他地方營運，因附近根本沒有適合的場地可以遷移，攤商也都有家庭要照顧，希望能繼續在這裡營運。

住在附近大里立德里的張姓婦人說，來這裡買菜已經30多年，很習慣在這裡張羅全家的三餐食材，如果這裡以後不能賣了，最近的內新市場走路都要半小時，實在很不方便，希望菜市場可以繼續在這裡營運。

大里、太平交界的新仁市場，因被市府都發局認定是大型商場，違反都市計畫法土地使用分區管制規定，國產署要求在4月30日前停止使用。（記者陳建志攝）

大里、太平交界的新仁市場，因被市府都發局認定是大型商場，違反都市計畫法土地使用分區管制規定，國產署發文要求在4月30日前停止使用。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法