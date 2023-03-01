是否參選立委？ 黃國書：沒有個人思考，只有團隊思考

無黨籍立委黃國書。（資料照）

2023/03/01 12:37

〔記者謝君臨／台北報導〕面對2024年立委選舉，無黨籍立委黃國書是否獲民進黨支持參選，引發討論。黃國書今（1日）於立法院受訪表示，幫助綠營守住這個選區（台中市第六選舉區）關鍵一席，「這是我的責任」；至於要不要參選，也並非他個人的主觀意願，要考量整個黨對於此事的思考，「沒有我個人的思考，只有團隊的思考。」

黃國書於2021年遭爆學生時期曾是國民黨線民，他因而宣布「三退」，退出民進黨、退出立法院民進黨團運作，而在本屆任期屆滿後，將不再尋求連任，未來會投身文化公益為社會服務。

然而，台中市新文化協會執行長陳彥斌於2月27日在臉書以「綠營應該支持黃國書連任立委嗎？」為題發文，在政壇引發討論。

對於相關議論，黃國書今受訪表示，如何幫忙民進黨在立委選戰守住最重要的席次，「我覺得這是我的任務」。他說，自己受到選區所有選民的支持和栽培，當然有責任在這個選區為綠營守住關鍵一席。至於要不要參選，「這也不是我個人的主觀意願。」

黃國書說，他知道很多選民很支持他，他非常感謝，那當然也要考量到整體的黨在這個事情上的思考，他都尊重，眼前最重要的任務，當然就是幫忙打贏2024這場仗，這場仗這是非常關鍵、重要的，他強調：「沒有我個人的思考，只有團隊的思考。」

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