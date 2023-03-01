台中茂谷評鑑 涂銀浪父子分獲冠軍及季軍

涂銀浪（左）、涂文庭父子同心協力友善土地種植茂谷， 在今年台中市茂谷評鑑中分別榮獲冠軍及季軍。（記者歐素美攝）

2023/03/01 12:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡區農友涂銀浪與涂文庭父子，今年參加台中市茂谷柑果品評鑑，父子分別榮獲冠軍及季軍，蔚為佳話！64歲的涂銀浪從小跟著父親種椪柑，10多年前開始也兼種茂谷，以分散產季，以免人力不足，5年前開始參與評鑑，年年都榮獲前三名，今年更一舉拿下第一，他說，參加競賽主要是「自我肯定」，和兒子教學相長，一起切磋進步。

涂銀浪從曾祖父起家族世代務農，他從小跟著父親種椪柑，他說，「看多了就會」，後來接手果園，種植椪柑約50年，由於椪柑盛產時人力不足，10多年前，他開始部分種植茂谷，以分散產季，調配人力，目前在石岡的椪柑種植積約1甲多地，東勢的茂谷園區則約4分地。兒子涂文庭到澳洲遊學打工1年後返家，也開始幫忙他種植柑橘，父子各自努力，互相切磋。

涂銀浪說，茂谷一般春分，即國曆2月初才開始採收，但許多農友了搶農曆春節的市場會提前採收，造成茂谷不夠成熟就被採下，致酸甜比不足，吃起來偏酸，也因農友「搶市」的作法造成茂谷品質參差不齊，擾亂市場，致茂谷的市場價格逐漸低落；但涂銀浪堅持不搶市，茂谷成熟度夠才採收，50年來並固定交給高雄鳳山的盤商，致價格穩定，每台斤售價可達50元左右，這也是他屢屢在評鑑中脫穎而出獲獎的原因之一。

涂銀浪說，兒子涂文庭到澳洲打工遊學，見當地以草生栽培方式種植茂谷，回來也鼓勵他以草生栽培方式種植，父子齊心，不僅減少農藥及施肥，也減少雨水沖刷及病蟲害等，對環境更加友善。

涂銀浪說，參加評鑑目的不是在得獎，而是一種自我肯定，也藉此學習別人的栽種方法，他以平常心看得果園管理，笑說，原本抱持老二哲學，每次都能進步，這次得第一，日後要繼續保持就困難了。他並表示，民眾挑選茂谷時，要選色澤紅潤、皮薄的，才多汁香甜。

涂銀浪種植柑橘長達50年，連續5年榮獲台中市茂谷評鑑前三名，今年更拿下第一。（記者歐素美攝）

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