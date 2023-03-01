酒店臨檢一片「雙球海」！中警擴大掃毒 逮118人、扣12公斤毒品

中警加強掃毒期間也到酒店臨檢，爆乳酒店妹淡定受檢。（警方提供）

2023/03/01 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局上月密集掃毒，也針對酒店等場所加強臨檢掃蕩，雖未查獲違禁品，但警方不到兩週內仍查獲涉毒犯118人、毒品分裝場4件及毒品12公斤，市警局強調，打擊犯罪「一波接一波」，將持續查緝不法。

台中市警局執行警政署「防制營業場所涉毒專案」，從2月13日至24日，12天的專案時間，以打擊熱點方式，查緝各類毒品犯罪，期間警方到電子遊藝場、酒店、KTV等場所臨檢時，穿著爆乳低胸禮服、露出蜜腿的酒店妹淡定受檢，姣好身材、火辣穿著一覽無遺。

其中第六分局在某KTV前盤查可疑人車，查獲毒咖啡包841包、K他命1大包（重987公克）、贓款93萬4300元、分裝袋3包等贓證物，另第一分局在一處停車場內查獲陳姓毒犯，起獲毒咖啡包309包（含袋重1377公克）及K他命（重139公克）、贓款6500元及手機2支等證物。

經統計，此次專案計查緝涉及混合式新興毒品及大麻62人，在18處營業場所累計查獲各類毒品案件56人，結合第三方警政壓制不法業者87件，於幫派組合圍事、投資或賴以維生之營業場所查獲毒品案件4件。

另查獲運輸、製造（栽種）毒品或混合式毒品分裝場案件4件，查扣各級毒品逾12公斤，藉以嚇阻及壓制毒品及不法幫派活動氣燄，市警局長李文章說，打擊犯罪一波接著一波絕無停歇，以穩定轄內治安，尤其針對任何不法案件都將深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，斬斷金流，掃除毒品危害，瓦解犯罪集團。

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中警在12天專案期間，查獲各式毒品。（警方提供）

經統計，查扣各級毒品逾12公斤。（警方提供）

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