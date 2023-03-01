行徑兇殘！張敦量判9年 李韋霖、陳勁豪判4年8月 判刑理由看這裡

張敦量（圖左）持球棒威嚇宋生，他又對倒地的宋生用腳猛踹頭部，但張卻辯稱沒有殺害宋生之意。（民眾提供）

2023/03/01 12:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕前年（2021年）11月7日清晨，因轎車擦撞細故，駕駛瑪莎拉蒂豪車的張敦量、李韋霖、陳勁豪3人，將宋姓大學生打得幾乎喪命，台中地院今天宣判，張敦量判刑9年，另兩人各判4年8月，都可上訴二審，台中地院行政庭長李進清說，僅因擦撞的交通事故，張敦量就重擊宋姓大學生（頭部），此行為構成殺人未遂罪，這是張敦量判刑最重之因。

此案由台中地院審判長劉柏駿、陪席法官陳建宇、受命法官高思大審理，主要判刑內容，是張敦量觸犯兩次強制罪（威逼宋生下車、喝令宋生的同車女同學不得報警等），各判刑1年、10月，殺人未遂部分（腳踹宋生頭部，導致顱內出血命危）判刑8年，合併執行9年，對此，張敦量的委任律師王捷拓說，等收到判決書之後再研究是否上訴。

兩名共犯李韋霖、陳勁豪部分，各犯下一次傷害致重傷害罪（架住宋生、讓張敦量毆打），各判刑4年，另外，兩人還觸犯各兩次的強制罪（威逼宋生下車、喝令宋生的同車女同學不得報警等），則是各判刑7月、8月，合併執行各4年8月徒刑。

此案的關鍵，是張敦量重擊腳踹宋生頭部時，他是否有殺人犯意？張辯稱並無殺人之意，他只有構成傷害罪，但此說法違反常理而矛盾，一般人都知道，重擊頭部會致死，嘴巴講沒有殺人的想法，行為卻又重擊頭部，行為與辯詞明顯矛盾，這也就是法官不採信張敦量沒有殺人犯意的辯詞之因。

行政庭長李進清說，合議庭法官認為，三人僅因車禍細故（瑪莎拉蒂車身刮傷），張敦量就重擊宋生（頭部），且宋生一度狀況危急，送醫才倖免於死，但至今仍有後遺症（重傷害），這也是合議庭認為張敦量不是犯傷害罪，而是觸犯殺人未遂罪嫌的主因。

至於另外兩名共犯，李韋霖、陳勁豪架住宋生，讓張敦量毆打時，並無殺害宋生之意，但仍有讓張敦量毆打傷害宋生的共同犯意，且造成宋生傷勢嚴重（導致重傷），合議庭據此認定兩人觸犯傷害致重傷害罪。

台中地院行政庭長李進清說，張敦量重擊宋生（頭部），觸犯殺人未遂罪而判刑8年，另加2次強制罪而合併判刑9年。（記者張瑞楨攝）

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