女友、阿嬤都失蹤！阮哲夫被控殺害阿嬤 二審仍判無罪

台中地院、台中高分院針對阮哲夫（圖中）殺害阿嬤一案，兩度判決無罪，其前女友失蹤案，至今也還是懸案。（民眾提供）

2023/03/01 11:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕16年前涉入國立中正大學哲學系劉姓女學生失蹤案，並被台中地檢署指控，於8年前涉嫌殺害阿嬤，再私吞阿嬤400多萬元存款與保險金的男子阮哲夫，台中地院一審判決他無罪（殺害阿嬤部分），鯨吞阿嬤存款部分，則依偽造文書與詐欺罪判刑3年6月，台中地檢署上訴二審，高等法院台中分院仍維持一審判決，可再上訴。

上述女大學生於2007年離奇失蹤，以及阮男阿嬤於2015年失蹤的真相，目前仍是懸案，遺體也下落不明，台中地檢署前年9月起訴，範圍並不包括女大學生失蹤（阮哲夫就讀中正大學哲學系時的前女友與同學），而是針對阮哲夫的阿嬤失蹤（死亡），以及阿嬤的存款被盜領。

檢方當時是指控，檢警搜索阮哲夫的住處時，於阮男阿公的骨灰罈內，找到阿嬤的假牙，天花板找到阿嬤證件，中檢認為阿嬤遺體已被阮男「湮滅殆盡」，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，但因缺乏強力證據，台中地院、台中高分院都針對殺害阿嬤部分判決無罪。

檢方指控，阮男是長孫（阮男父親早逝，母親再嫁，由阿嬤扶養），其祖父於2014年過世之後，其阿嬤於2015年4月22日到醫院，返家途中被阮男殺害，至今骨骸不明，阮男為求掩飾，宣稱阿嬤修行不宜打擾，又指阿嬤住在安養院，或外出失蹤，他把阿嬤身分證、軍人眷屬證等個人重要證件，藏匿於天花板，又把阿嬤口中的假牙取下，放在阿公骨灰罈內。

阮男殺害阿嬤後，再盜用阿嬤之名，盜領存款近313萬元，又覬覦阿嬤的保險，約林姓女保險業務員（64歲）見面，將4份投資型保險契約暨基金變更申請書，偽簽阿嬤之名，再解約提領解約金花用，不過，保險公司會打電話查詢，阮男遂告知母親楊清惠（58歲），假冒阿嬤接電話，欺騙電訪人員，順利把阿嬤4筆保險解約，金額約130萬元，阮男於檢警偵訊時，否認與阿嬤失蹤有關，但他坦承盜領存款與保險，花得剩187萬餘元，藏在住處臥房內。

不過，台中地院、台中高分院都認為，缺乏阮哲夫殺害阿嬤的強力證據，把阿嬤假牙藏在住處，也不代表他殺害阿嬤，另外，檢方在阮哲夫電腦中，發現他在阿嬤失蹤前，上網查詢「完全失蹤」、「絞肉機、大型」、「氰化鉀、電擊器、骨鋸」等，檢方認為他是想用劇毒、電擊手法殺害阿嬤，但法官還是認為，這些證據不足以證明他殺人。

阮哲夫（圖中，揮手者）否認殺害阿嬤，阿嬤與前女友（女大學生）失蹤案，目前都還是懸案。（民眾提供）

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