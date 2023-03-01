中市議會將開臨時會審172億預算 綠營要求巨蛋、購物節專案說明

中市府今年首次追加預算在台中巨蛋追加達34億元，民進黨要求市府說清楚。（市府提供）

2023/03/01 11:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會第四屆第一次臨時會將在3月13日舉行10天，將審查市府今年度第一次172億元的追加預算，民進黨黨團要求市府針對巨蛋追加高達34億、購物節再用追加的問題要求市府要專案說清楚，國民黨則認為很多重大公共建設因原物料上揚成本上漲不得不追加，但是購物節未在本預算編列，市府真的要說清楚。

民進黨團總召何文海表示，此次追加預算172億，其中台中巨蛋體育館，原本的總經費65億元，6度上網發包都流標，市府因應原物料漲價、缺工衝擊，要追加預算原本無可厚非，市府在首次追加預算，竟要追加預算到34億餘元，總經費將達到99億元，增幅達52%，未來太高，黨團要求市府一定要在專案報告說清楚。

另外，何文海表示，此次追加預算還有購物節3.5億元，他不滿的表示，市議會已做成附帶決議，要求購物節不可再追加預算，此次又追加，金額還跟上次一樣，根本不尊重議會，要求市府也要在專案報告中說清楚。

國民黨團書記長黃馨慧表示，對於此次追加預算被外界質疑的台中巨蛋及購物節，因為此次議會有很多新科議員，因此她先請相關局處首長先跟議員們溝通，有哪些預算有其必要性，哪些關係到台中市建設必須支持的預算，讓黨籍市議員能夠先了解。

國民黨團執行長陳文政表示，此次雖追加172億元，但是很多都是公共建設的追加預算，因為原物料人力成本上揚才不得不追加，國民黨團可以接受。

陳文政指出，但是針對購物節，市府又採追加預算方式來編列，除了市議會已在去年附帶決議不得用追加預算，為何市府都不在本預算先編列，都應該先跟黨團說清楚。

無黨籍市議員陳廷秀則表示，將要問市府中央分配給台中市政府稅金超徵的金額，市府要如何運用。

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