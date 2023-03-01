有道歉沒賠錢！瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生 首惡張敦量一審判9年

瑪莎拉蒂3惡煞毆打宋姓大學生時（黑衣者），首惡張敦量（圖左）持球棒威逼宋生畫面。（警方提供）

2023/03/01 10:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕前年（2021年）11月7日清晨，張敦量、李韋霖、陳勁豪3人駕駛瑪莎拉蒂豪車，與開車載同學看夜景的逢甲大學宋姓學生擦撞，3人竟將宋生打得命危，兇殘暴力程度令人髮指，台中地方法院今天（1日）判決，依殺人未遂罪、強制罪，判處首惡張敦量有期徒刑9年，2名共犯李韋霖、陳勁豪則依傷害致重傷害罪、強制等罪名，分別判刑4年8月。

刑法規定，殺人罪可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂通常是「打對折」，亦即最輕5年以上徒刑，此案於檢方偵查時，張敦量「惡人先告狀」，先控告宋姓大學生「傷害罪」，宋生之母當時不解說，「為什麼把人打成這樣，還要對我們提出傷害罪告訴？」，她還反問「這種人（張敦量）能教化嗎？」，台中地院判處張敦量9年，算是偏重刑度。

台中地院長達1年多的審理時，張敦量原本囂張氣焰，也有所改變，去年開庭時，他宣稱自己的瑪莎拉蒂豪車，價值僅150萬元（意指他願意賠償150萬元），審判長曾質疑說，一輛瑪莎拉蒂價值大約是500萬元，張敦量的父母親不是開工廠（張父是食品工廠老闆）嗎？宋生被打得一度命危，「一般車禍可能不只150萬元，宋生傷勢嚴重」。

之後，張敦量又於審理時向宋生道歉，但他否認有殺害宋生的犯意（檢方認為，一般人都知道，重擊頭部可能致死，張敦量腳踹宋生頭部，顯示有致宋生於死之意），他宣稱並非沒有賠償和解的誠意，而是宋生與母親提出的金額高達1500萬元，雙方金額差距大而未達共識。

此案發生於前年11月7日，雙方擦撞小車禍後，張敦量持鋁棍，與李韋霖、陳勁豪下車後，他們喝令宋生下車，張敦量先以手臂勒住宋生頸部，將宋生拉到瑪莎拉蒂側邊查看車損，又將宋生拉到一旁人行道，拉扯宋生頭髮、摑巴掌，將宋生推倒在地，李、陳則架著宋生，讓張敦量毆打宋生。

這段期間，張敦量等人還向坐在宋生車內的三男一女（三人未成年），恫嚇「妳們打電話（報警）試試看」，宋生倒地後，張敦量持續用腳踢踹宋生頭部，導致宋生顱內出血、氣腦與顱骨骨折而命危，緊急手術才倖免於死，檢方據此依殺人未遂、強制罪起訴，兩名共犯雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生的犯意，依傷害罪與強制罪起訴。

瑪莎拉蒂三惡煞毆打大學生案，首惡張敦量判刑9年。（警方提供、翻攝自臉書）

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