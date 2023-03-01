台灣大道BRT車站轉為一般公車站9年 議員批：舊設備繼續蒙塵

台灣大道BRT車站轉化為一般公車車站已9年，市議員楊典忠批舊設備都不移走，繼續蒙塵。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/01 10:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市台灣大道BRT車站轉化為一般公車車站已9年，民進黨中市議員楊典忠質疑，交通局2021及2022連兩年動用第二預備金共3247萬進行站體美化及整修工程，明明原本就年度預算支應，卻連續兩年動支第二預備金，根本是規避議會監督，更離譜的是擺了9年的BRT車站舊設備都不移走，還繼續蒙塵。

交通局表示，台灣大道公車專用道站體在車輛頻繁行經下，易堆積粉塵及髒污，交通局於2021年10月執行站體牆面整修美化工程，施工期間除針對民眾反映事項改善，更進一步提升站體環境，包括更新車站內外燈光、加裝部分擋風玻璃等，相關工程契約變更均符合採購法規定。

交通局並指出，為充分發揮站台機電設備使用價值，持續維護管理並活化更新專用道站台監視器及廣播設備，保障民眾搭乘公車場域安全，也提供市政與交通安全宣導管道；另月台門可防止候車民眾跌落車道發生危險，並可張貼文宣海報，針對其餘設備將爭取預算規劃報廢、拆除、拍賣或移置，預計今年執行，提供市民更寬廣舒適的候車環境。

市議員楊典忠表示，有市民向他反映，BRT車站裡面有閘門、餘額查詢機、儲值機、多媒體播放器等，擺到現在已經9年，這些都是民脂民膏的設備，寧願放在台灣大道上蒙塵，怎不趁車站美化整修時移走呢？

此外，楊典忠指出，市府已每年編列1千多萬元進行台灣大道公車專用道車站及相關設施環境維護，但交通局2021年動用第二預備金2282萬元進行台灣大道BRT車站站體美化及整修工程，2022年又動用第二預備金1044萬4千元，若不夠為何不在第二年的年度預算增列。

楊典忠同時質疑，一年多工程契約變更4次，經費從原本2282萬元增加到3247萬餘元，增幅達42%，而且還連續兩年用相同理由動支第二預備金，一年比一年多，可見事前缺法妥善規劃與評估。

楊典忠認為，市府已每年編列1千多萬元進行台灣大道公車專用道車站及相關設施環境維護，若不夠應該列入在年度預算增列，而不是一再動支第二預備金規避監督，又變項追加預算，更糟糕的是市府又不妥善規劃BRT車站空間，反而還把台灣大道車站空間當作閒置設施的儲藏室。

台中市議員楊典忠批BRT車站舊設備已無功能都不移走，繼續蒙塵。（記者蘇金鳳攝）

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