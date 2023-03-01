后里泰安櫻花漸凋零 把握週末最後賞花機會

后里泰安派出所櫻花預估花期至3月上旬。（記者張軒哲攝）

2023/03/01 09:52

〔記者張軒哲／台中報導〕228連假期間各地掀起賞櫻熱潮，中部平地賞櫻勝地后里櫻花季2月18日登場，228假期約7萬人至泰安派出所賞櫻，2月27日單日就高達2萬多人賞櫻，大甲警分局今指出，櫻花已逐漸凋零，今日約有7成開，預估下週花況僅2成。

228連假期間后里泰安派出所、崴立機電櫻花公園、仁里山區的橘祥合院櫻花達到盛開期，吸引遊客到后里踏青。泰安派出所櫻花已於2月中旬盛開，所方為了增添賞櫻氛圍，特別於每株櫻花樹底下裝設LED燈，並於夜間開燈投射，夜櫻點燈於昨日結束。

泰安派出所所長張智賢今日指出，228連假2月25至28日有眾多遊客到訪，連假第二天與第三天遊客最多，因泰安社區周遭路幅狹小，有幾起遊客違規停車，但配合員警指揮勸導，交通很快恢復順暢。今年泰安社區攤販約有百餘攤，生意頗佳，不少小吃攤傍晚就賣光。

大甲警方指出，今年的櫻花季到2月28日結束，預期花況將持續至本週末，3月4日與5日這兩天也會實施交通管制，泰安派出所將配合后里區公所進行彈性交通管制並規劃人行徒步區，請賞花民眾配合指揮，將車輛停放至泰安舊火車站旁停車場，再步行前往賞櫻，或利用大眾交通工具，搭乘火車至泰安火車站後，步行沿安眉路至泰安派出所賞櫻。

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