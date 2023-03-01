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    曾被爆有17歲兒子... 台中美女議員張家銨結婚了

    張家銨和新婚先生李光正日前同遊雲林古蹟。（臉書社團雲林記憶COOL提供）

    張家銨和新婚先生李光正日前同遊雲林古蹟。（臉書社團雲林記憶COOL提供）

    2023/03/01 07:13

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中問政犀利的民進黨美女議員張家銨，春節後已登記結婚，由於去年底選前，她才傳出有17歲兒子，讓她主動發出護子聲明，如今覓得幸福歸宿，張家銨低調呵護真命天子，但也高調發出幸福宣言「這是初戀」。

    張家銨本屆選舉順利連任，屬於林佳龍正國會的後起之秀，原本本屆中二選區補選時地方也傳想要拱她參選，後來由林靜儀參選並選上，但由於她勤跑基層加上笑容甜美，地方認為張家銨後勢政治行情看漲。

    本屆議員選舉時，曾有不明人士在各社群貼出張家銨已有17歲兒子，張家銨當時就在臉書發文，指從未想要隱瞞過去的生命歷程，但也不想再提起，主要是兒子未成年，希望大家能一起來保護小孩，她同時也強調十多年前的往事，讓她希望能從被迫害者變成保護者，來幫助更多婦女，當時這篇護子聲明讓張家銨獲得更多支持及了解。

    而在選完之後，地方人士近來傳出，張家銨似乎已找到真命天子，兩人並已完成登記，張家銨今天面對詢問坦承已登記結婚，但另一半以及她都不願意高調宣傳，一來這是兩人的事情，她不避諱大家知道，但也不想自己主動宣傳，再來，由於另一半從事藝文工作，而且在知名的九天劇團，並不想讓外界將政治工作和藝術表演做過多的牽扯，所以一直持「順其自然」的態度，並不保密，但也不想做過多宣傳。

    由於先前張家銨未婚且外型甜美，據傳一向有不少仰慕者，如今「死會」了，政壇解讀「有不少人要傷心了」，而張家銨的新婚先生李光正目前是九天民俗藝團的副團長，張家銨說，兩人相處一直很有默契，所以有共識共組家庭，回首過去，這種互動甚至讓她感覺是」初戀」，但也因如此所以兩人更想低調，希望大家體諒。

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