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    228收假囉！一中商圈人氣爆棚 台中公園湧賞鴿、划船人潮

    228連假最後一天，一中商圈依舊人氣爆棚。（記者許國楨攝）

    228連假最後一天，一中商圈依舊人氣爆棚。（記者許國楨攝）

    2023/02/28 19:21

    〔記者許國楨／台中報導〕今天是228連假最後一天，民眾把握放晴好天氣就近出遊，除知名地標台中公園湧現賞鴿、划船人潮，鄰近一中商圈更是延續今年春節10天連假的高人氣，從中午開始逛街人潮不斷，黑壓壓人龍幾乎看不到盡頭。

    根據台中市政府觀光旅遊局統計，全市34處主要遊憩據點，今年春節10天連假吸引約438萬遊客人次到訪，其中人氣最旺的景點是「一中商圈」，而緊接著就是此次的228連假，該商圈4天來的高人氣依舊不墜，尤其今天是收假日，不少民眾唯恐遇塞車潮又不想待在家，趁著好天氣就近出遊。

    據了解，該商圈自中午開始人潮不斷，出現爆棚的逛街人潮，黑壓壓人龍幾乎看不到盡頭，許多知名的小吃攤商或店家前，排隊人潮也是一個接一個，而所謂的人潮就是錢潮，業績起碼成長了3成以上，也讓店家們都眉開眼笑說，希望平常日也能像這樣，彌補疫情期間的損失。

    一中商圈附近，台中歷史最悠久、興建於日治時期的台中公園，公園內的大草皮、親子遊戲區也是一整天人潮不斷，有人在暖陽下悠閒野餐，欣賞成群覓食的鴿子，還有情侶、親子排隊等著到1小時300元的日月湖划船，從船上觀賞不一樣的台中公園，體驗都會中難得的經驗。

    台中公園湧入划船人潮。（記者許國楨攝）

    台中公園湧入划船人潮。（記者許國楨攝）

    親子在台中公園草地上欣賞成群覓食的鴿子。（記者許國楨攝）

    親子在台中公園草地上欣賞成群覓食的鴿子。（記者許國楨攝）

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