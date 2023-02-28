台中228追思會 受難者家屬：希望國民黨將「中國」2字拿掉

「大台中228協會」理事長廖苓惠致詞時，建議「國民黨」不要再用「中國」這兩字，要認同台灣這塊土地。（記者陳建志攝）

2023/02/28 17:29

〔記者陳建志／台中報導〕今天是228事件76週年紀念日，台中市政府今天在大里國光公園228紀念碑前舉辦和平追思會，台中市長盧秀燕偕同「大台中228協會」理事長廖苓惠、「台中市228關懷協會」理事長陳恆裕與228事件受難家屬一起默哀、獻花，並敲響和平鐘、釋放和平鴿氣球，廖苓惠理事長致詞時，希望大家要記取228災難的教訓，並建議「國民黨」不要再用「中國」這兩字，要認同台灣，更呼籲台灣人要團結，不要再製造第二次的228事件。

台中市政府今天在大里國光公園228紀念碑前舉辦和平追思會，「大台中228協會」理事長廖苓惠致詞時，希望大家要記取228災難的教訓，但是仇恨可用寬容的心態來和平相處，並說台灣人很善良，當時「老國民黨」來台灣時，為了保護他們的黨員，對於他們都特別優待，當時台灣人的心態是好不容易有一個國家，因此非常歡迎，沒想到「老國民黨」欺負、殺死台籍菁英、知識份子，讓她們這些子女受盡災難，生活受到親友另眼看待，成長過程備感艱辛，不過強調是老蔣帶過來的「老國民黨」迫害台灣人，但新的國民黨並沒有如此。

廖苓惠並說自己念書時，老師都會找人加入國民黨，因為這樣要當公職會比較容易，許多人也因此加入國民黨，建議「國民黨」不要再用「中國」這兩字，雖然我們祖先是從中國過來，但我們是台灣人不是中國人，要認同台灣這塊土地，就像新加坡人的祖先也是從中國過去，但是他們現在不會說自己是中國人，會說自己是新加坡人，中國一天到晚打壓台灣，台灣不要熱臉去貼人家冷屁股，呼籲台灣人要團結，不要再製造第二次的228事件。

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