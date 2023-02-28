台中二二八紀念追思會 盧秀燕：愛與寬容化解仇恨

台中市政府今天舉辦二二八和平紀念追思會，台中市長盧秀燕（右三）和「大台中二二八協會」理事長廖苓惠（右四）、「台中市二二八關懷協會」理事長陳恆裕（右一）等人，在紀念碑前獻上百合花追思。 （記者陳建志攝）

2023/02/28 17:09

〔記者陳建志／台中報導〕今天是二二八事件76週年紀念日，台中市政府在大里國光公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕偕同「大台中二二八協會」理事長廖苓惠、「台中市二二八關懷協會」理事長陳恆裕與二二八事件受難家屬一起默哀、獻花，並敲響和平鐘、釋放和平鴿氣球，今年主題是「守護台灣，和平安康」，除希望大家不要忘記這些事情，更希望用愛與寬容化解仇恨、凝聚團結。

台中市長盧秀燕表示，就任市長後這已經是第5年舉辦228紀念追思會，每年都有兩場，一場在原市區、一場在原縣區，因連續5年的互動已經和廖苓惠理事長、邱阿權董事等人變成好朋友，並說看到她們一年比一年健康、年輕非常高興。

盧秀燕表示，今年追思會的主題是「守護台灣，和平安康」，連續這麼多年舉辦追思會的目的和意義，是不能忘記76年前的受害者和受難家屬，不能因為時間的流逝，就忘記76年前發生的這些事情。另一個意義就是，時代在進步，我們不能沉溺在仇恨和分裂中，要用愛與寬容化解仇恨、凝聚團結。

「大台中二二八協會」理事長廖苓惠致詞時，希望大家要記取二二八災難的教訓，但是仇恨可用寬容的心態來和平相處，並呼籲台灣人要團結，不要再製造第二次的二二八事件。

「台中市二二八關懷協會」理事長陳恆裕則提到，感謝盧市長、市府團隊及市議員用心建設這片土地，也期許大家除了持續守護台灣，也要守護兩岸關係，戰爭相當可怕，希望大家都能用愛化解仇恨，並珍惜我們身邊所擁有的美好。

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