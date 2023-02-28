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    台中水稻防治資材補助4/6起申請 每公頃最高補助1000元

    水稻一期作，目前已開始插秧。（農業局提供）

    水稻一期作，目前已開始插秧。（農業局提供）

    2023/02/28 16:33

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局為減少水稻的化學農藥使用及降低農民生產成本，推動「水稻病蟲害綜合防治資材補助計畫」，將優先補助購買友善環境植物保護資材的農友，每公頃最高補助1000元，申請期間自4月6日起至5月8日，希望藉此打造健康的農業生態環境。

    農業局表示，配合行政院農業委員會農糧署鼓勵2期稻作轉作政策，以及動植物防疫檢疫局推動化學農藥十年減半政策，市府辦理第1期作水稻病蟲害綜合防治資材補助計畫，補助稻農購買農委會核准使用的水稻病、蟲、草、螺害防治資材及友善環境植物保護資材（生物農藥及免登記植物保護資材）等綜合防治資材。

    市府將優先補助購買友善環境植物保護資材的農友，以推廣友善環境的防治資材，降低化學農藥使用目標，每公頃最高補助1000元，今年購買憑證及農藥販售證明開立日期得溯至1月1日，受理期間自4月6日至5月8日，農地位於台中市，即可至土地所在地農會申辦。

    農業局指出，除補助農民防治資材外，農業局並加強水稻監測，掌握病蟲害種類及危害情形，提供農友最佳病蟲害防治時程及防治策略；同時藉由農業便利通計畫，輔導農友運用有害物綜合管理的觀念，除使用防治資材防治病、蟲、草、螺害外，也應用抗性稻種、調整耕作制度（水旱田輪作、調節氮肥及灌溉水管理）、物理防治（撿拾福壽螺）來防治病蟲害，進而維護健康的農業生態環境。

    4月6日至5月8日，台中市各區農會將受理水稻病蟲害綜合防治計畫申請。（農業局提供）

    4月6日至5月8日，台中市各區農會將受理水稻病蟲害綜合防治計畫申請。（農業局提供）

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