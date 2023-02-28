台中大坑9號步道湧人潮 觀旅局：228連假人潮約平日3倍

228連假最後一天，大坑9號步道前滿滿人潮。（記者歐素美攝）

2023/02/28 16:12

〔記者歐素美／台中報導〕228連假最後一天，許多民眾把握時間到大坑步道走走，以「健康行」結束4天連假！台中市觀光旅遊局統計指出，228連假，大坑9、9-1及10號步道周邊，每天的遊客約3000多人，是平日的3倍。

今天是228連假最後一天，台中市通往大坑9號步道的經補路，人潮洶湧，許多市民搶在連假最後一天到大坑步道走走，以健康的方式結束4天連假，其中有許多都是年輕人，他們表示，之前也曾來過，和朋友一起來登山走步道，運動又健康；也有不少是全家出動，9號道步入口前的古早味麥仔煎大排長龍，有民眾一下車，還沒運動，先嚐為快，附近的「老芋仔」等芋圓冰品店也大排長龍。

台中市第五分局派員警到場協助執勤，員警表示，228連假到9號步道的人潮至少是平日的一倍以上，尤以各式小吃最熱銷；沿途藝品店業者則說，藝品看人買，買氣跟平日差不多，賣吃的比較多人。不少民眾爬完9號步道，順便沿途買了各式的農產品或日常用品，大包小包帶回家。

台中市觀光旅遊局表示，大坑9、9-1及10號登山步道周邊，228連假每日遊客約3000多人次，較平常日每日多2000人次，人潮幾乎是平日的3倍。

許多民眾趕在228連假最後一天到大坑步道走走。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法