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    這麼邱？ 停車糾紛掀網戰 警：將通知兩造釐清

    男子與錄影女子因停車問題起口角（左圖），警方巡邏車抵達現場時，雙方已停止爭吵（右圖）。（擷自爆料公社）

    男子與錄影女子因停車問題起口角（左圖），警方巡邏車抵達現場時，雙方已停止爭吵（右圖）。（擷自爆料公社）

    2023/02/28 16:02

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區27日發生一起停車糾紛，男子將TOYOTA轎車停在店家前停車格內，準備駛離時遇正要卸貨併排的店家車子，雙方因此爆發激烈口角，事後疑店家將爭執畫面PO網希望公評，卻引發網友論戰，警方今天則表示，將通知雙方當事人到案說明，釐清案情。

    根據LINE社群「社會事新聞影音」及臉書社團「爆料公社二社」顯示的同段影片顯示，開TOYOTA男子與拿手機錄影的女子雙方互嗆「安那？」、「你停車是停啥啦」、「不然你要安那」、「不然來揪啊」、「麻煩你長大一點」、「麻煩你有知識一點」、「你先動手」、「我叫警察來，沒有動手，你先三字經的」等語。

    而疑將爭執畫面PO網店家還酸「原來現在開『頭又大』（指TOYOTA汽車），這麼邱（囂張）...請別人移車可以這樣大小聲，當我們是聾子一樣，請大家小心這台 「頭又大 ，以後遇到要記得自保 」，隨即引起網友留言質疑：「路不是你家的」、「停車格不能停車？不然要幹嘛？」、「請問他是停在殘障車位礙到妳們嗎？」。

    但有網友不支持男子態度，認為事件關乎個人品德，不該論及車種品牌，也有網友持中立角度，認為影片疑剪輯，希望能看到完整影片；對此轄區第二分局立人派出所今天則說，該所27日10時許接獲報案，稱北區漢口路上某店家前有人因停車問題遭辱罵。

    經了解係男子所駕自小客車停於該處店家前停車格，欲駛出停車格時遭準備卸貨女子駕駛自小客車擋住，故要求移車，雙方進而發生口角爭執，但警方到場時雙方已停止爭吵，現場未提供具體辱罵事證，雙方表示暫不提告後自行離去，惟爭吵影像陸續上傳網路引發熱議，警方將通知雙方當事人到案說明，釐清案情。

    分局長楊川表示，行車糾紛時有所聞，民眾遇有意見不合應保持理性，冷靜以對，切勿一時意氣用事，引發激烈衝突，徒增困擾，警方對於維護社會秩序責無旁貸，對於不法行為零容忍，將依法究辦，以維護市民安全。

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