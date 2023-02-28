意外發現雜草功能！ 邱志威、蔣人同夫婦推廣自然農法種茶

偷懶而意外發現雜草的功能！邱志威（右）、蔣人同（左）夫婦推廣自然農法種茶。（記者歐素美攝）

2023/02/28 14:23

〔記者歐素美／台中報導〕邱志威及蔣人同夫婦，原本分別在拜耳公司農藥部及會計事務所工作，邱志威因輔導茶農安全用藥，進而對種茶產生興趣，利用假日種茶，不料，因工作忙碌，「偷懶」讓雜草叢生，茶樹反而長得更好，且生產的茶葉久泡不澀，而且不用農藥、不施肥，對生態的破壞及耗損少，兩人陸續辭去工作，專心種茶，成立「淘氣小農」品牌，希望加強推廣「自然農法」，尊重生態。

43歲的邱威志，原本在拜耳公司農藥部工作，因輔導茶農安全用藥，而對種茶產生興趣，12年前開始在南投松柏嶺租地種茶，但工作忙碌，無暇細心照料茶樹，以為茶樹會枯亡，卻意外發現在雜草的保溫及保水作用下，幾乎不用澆水，茶樹也活得好好的，讓他開始採取不施農藥、不施肥及與雜草共生，尊重生態，不過度修剪茶樹的「自然農法」。

蔣人同說，丈夫利用工作之餘種茶4年，剛好當時她離開原有工作，加上有台中市政府勞工局的「摘星計畫」，補助年輕人創業，她和丈夫就在霧峰光復新村成立第一間店，因為希望消費者能接觸生產者，提供最直接的食農教育，取名英文「Touch Farmer」，Touch的諧音是淘氣，加上作農也是有趣、好玩的，因而取名「淘氣小農」。

因摘星計畫只有4年，後來「淘氣小農」工作室移到台中市北屯區，邱志威也在3年前辭去工作，全心投入種茶事業，目前在南投松柏嶺種植6分地的茶園；蔣人同說，因公公在新社區中和里購買2分農地，「淘氣小農」去年起也在新社成立觀光茶園及店面，讓民眾可以到店面品茶後，再到茶園走走，了解「自然農法」。

由於採用自然農法，邱志威和蔣人同夫婦種植的茶葉長在雜草中，因為不過度修剪，茶樹比人高，而他們只採摘最頂尖獲取日曬的部分，生產的茶包，久泡不澀；蔣人同笑說，非常適合懶人，因為泡茶後一時忘記將茶包拿起來也沒關係，喝起來也不會苦澀。

蔣人同說，朋友在松柏嶺種茶，受到他們的影響，也開始嚐試採取自然農法，他們希望將自然農法推廣出去，影響更多專業型的茶農，大家一起努力，以耗用最小資源的方式來種茶，一起尊重生態。

因採用自然農法，茶樹不過度修剪，且與雜草共生，「淘氣小農」種植的茶樹沒有整整齊齊的，反而 樹比人高，顯得有些雜亂。（記者歐素美攝）

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