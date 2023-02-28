秋紅谷新增5隻天鵝寶寶成為新亮點。（市府提供）

2023/02/28 12:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中秋紅谷公園是相當知名景點，市府為讓秋紅谷增添生氣，去年７月農業局與大里區農會共同捐了2對黑天鵝，其中一對今年1月「有喜」下蛋，經歷1個多月孵蛋，2月23日喜獲5隻天鵝寶寶，一家7口在秋紅谷悠遊自在，成為秋紅谷的新亮點，228連假很多人「慕名」而來。

秋紅谷生態公園屬凹陷公園，因地形奇特，吸引很多人來遊玩，是相當知名景點，由於前農業局長蔡精強覺得秋紅谷雖美，但是生態池太冷清少了些生氣，因此與大里區農會共同捐了2對黑天鵝，建設局便將生態湖整理成適合2對黑天鵝的棲地，去年7月兩局處共同舉行捐贈記者會，強調要讓黑天鵝快樂悠遊在生態湖上，且要開枝散葉。

今年則是傳來好消息，其中一對天鵝在今年1月傳出喜訊，經歷1個多月孵蛋，2月23日超萌黑天鵝寶寶破蛋而出，迎來5隻萌萌小天鵝。

可愛的黑天鵝寶寶既優雅又靈敏，一家7口開心在秋紅谷生活著，讓民眾相當好奇，攜家帶眷前來欣賞黑天鵝親子。

建設局長陳大田表示，這些可愛的黑天鵝寶寶最近成為市民和遊客們最愛到訪的迷人景點，每天都有數千人前來湖邊欣賞，在陽光下拿起專業攝影機拍攝照片，今天許多人也趁著228年假的最後一天，帶著家人和朋友前來秋紅谷，一睹這些萌鵝寶的風采。

陳大田表示，請市民和遊客們前往秋紅谷觀賞黑天鵝的時候，能夠保持距離，不要靠近它們的棲息地，同時也請勿餵食黑天鵝，保持湖泊的水質清潔，讓這些可愛的鵝寶寶們健康成長，保持生物多樣性和生態平衡，一起愛護自然，保護這片美麗的湖泊和黑天鵝的家園。

秋紅谷新增5隻天鵝寶寶，中市府提醒觀賞黑天鵝的時候能保持距離，也請勿餵食黑天鵝。（市府提供）

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