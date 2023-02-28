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    首頁　>　臺中市

    中市中央公園多處設施破損 民眾體驗區連假竟未開放

    中市議員陳淑華表示，中央公園開幕才沒有幾年，階梯竟已破損。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員陳淑華表示，中央公園開幕才沒有幾年，階梯竟已破損。（記者蘇金鳳攝）

    2023/02/28 12:45

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市政府對中央公園引以為傲，但民進黨中市議員陳淑華表示，市府解封後連續辦了野餐日，跨年以及燈會等活動，但公園現今不但特色步道斑駁，不少基本設備也久未修復而未啟用或圍上修復線，甚至有些當初興建時標榜可以讓民眾體驗遊玩的如白色平衡體驗區、自我體驗區，竟然這4天連假未開放，質疑市府一年花5800萬維護費，設備卻毀損連連，質疑市府管理不當

    建設局表示，中台灣元宵燈會吸引近200萬人參訪，對於少部分設施與步道有損壞情形，建設局已派工安排修繕，預計近期改善完成；平常也要求維護廠商每日派員巡檢各項設施，以及保全人員定時巡視園區同時檢視設施狀況。

    建設局並表示，為維護遊客安全及控管人數，第1層為全時段開放，限制20人以下；第2、3層為週六、週日及國定假日，上午9時至下午5時開放，並持續觀察平日使用率，滾動檢討開放事宜。自我體驗區則為2023燈會佈展範圍，將重新整理內部空間後，再行開放。

    市議員陳淑華指出，中央公園占地67公頃，歷經胡志強，林佳龍再到盧秀燕3位市長，投注巨額經費，雖然是二位前市長接力完成，但盧秀燕上任後也標榜是其重要政績，不但是台中第一大公園，多項重大建設也在公園內，市府一年花費5800萬維護，甚至特別為其設置管理中心，照理來說一個新公園應該可以管理的非常好。

    但是，最近不少市民向她反映，到中央公園遊玩，市府標榜不同顏色的步道，不少已出現斑駁，有些座椅或是垃圾回收筒也有毀損或是破破爛爛，而有些設備直接封起來，民眾看不出來是壞掉在整修，還是根本不讓民眾使用？

    陳淑華表示，步道斑駁會讓老人家容易摔到，標識不清讓市民產生疑惑，尤其是遊憩設備直接封起來，讓市民搞不清楚到底在整修是有什麼問題，「這是對待一個指標景點的態度嗎」？

    陳淑華強調，既然市府已把中央公園列為指標景點，未來多項重大建設包括綠美圖會展中心也都會在公園內，市府應該重視把基礎做好，也要加強公園內導覽，讓市民及外地遊客願意一來再來，才不辜負指標景點以及台中最大公園的美名。

    中央公園一些體驗區圍起來，陳淑華質疑是在維修還是不開放。（記者蘇金鳳攝）

    中央公園一些體驗區圍起來，陳淑華質疑是在維修還是不開放。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳淑華表示，白色平衡體驗區竟已油漆脫落，而且二二八連假竟未開放。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳淑華表示，白色平衡體驗區竟已油漆脫落，而且二二八連假竟未開放。（記者蘇金鳳攝）

    中央公園的特色步道已斑駁。（記者蘇金鳳攝）

    中央公園的特色步道已斑駁。（記者蘇金鳳攝）

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