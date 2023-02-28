誤闖工地不慎跌落坑洞 8旬嬤受驚嚇

阿嬤受困工地被關在鐵柵欄內。（圖由警方提供）

2023/02/28 12:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名阿嬤23日下午外出散步，卻誤闖施工中工地不慎跌倒，加上工程人員未發現，下班時直接將工地鐵門上鎖，阿嬤因此被關在鐵柵欄內十分驚慌呼救，所幸有熱心民眾發現報警找來廠商開門，員警也暖心護送阿嬤返家，顯然受到驚嚇的她心情總算慢慢平復，對於熱心民眾及員警協助也感激不已。

台中市第三分局立德派出所當晚6點多獲報，轄內東峰公園旁一名83歲劉姓阿嬤受困工地，警員錢明緯立即趕往現場找到報案人與阿嬤，原來公園周邊目前正分區重新施作人行道，為了民眾安全，施工範圍使用鐵柵欄圈圍，劉姓阿嬤雖見到人行道施工，但見到有人車出入，以為仍可和公園相通才誤闖工地。

期間她又不慎跌入工地內坑洞，費了一番功夫才爬起，因此工程人員5點下班時完全未察覺工地內有誤入民眾，把鐵門關妥上鎖後就離開，阿嬤繞了一大圈發現被關在工地內驚慌不已，又沒有手機對外求援，加上當時天色轉暗，晚餐時段也少有散步民眾，她呼叫了好一陣子，才有該名熱心騎士聽到現身搭救。

錢員發現工地並無其他出入口，隔著鐵柵欄先安撫阿嬤，進而通知廠商順利打開鐵門協助脫困，只見阿嬤撫著胸口心有餘悸說，平時心臟不好需要服藥控制，這次實在嚇得不輕，錢員見阿嬤驚魂未定，暖心陪伴獨居的她返回家中，此時她才逐漸平復心情，回想剛剛受困經過，慶幸遇上熱心騎士和員警化險為夷。

警方表示，隨著年齡增長，認知及反應能力降低是身體機能老化正常現象，提醒長輩們外出時儘量穿戴顏色鮮明的衣物，同時也要眼觀四面、耳聽八方，避免意外，而民眾若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。

員警協助阿嬤脫困時，她仍心有餘悸。（圖由警方提供）

暖心錢員陪同獨居的阿嬤回家。（圖由警方提供）

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