台74線「崇德－北屯」3/1封路 替代道路看過來

國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計3月1日晚間9時30分至翌日5時30分暫時封閉。（圖由警方提供）

2023/02/28 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕交通部高公局辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計3月1日晚間9時30分至翌日5時30分暫時封閉台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道，同步封閉東行北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道進行交通管制，警方今也公布替代道路並呼籲用路人注意改道。

台中市第五分局指出，針對台74線高架橋拓寬段橋面版銜接混凝土澆置作業施工，因應台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，以及東向北屯一入口匝道、西向潭子入口匝道封閉，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，也會適時增派警力維護交通秩序及行車安全，呼籲用路人體諒、配合並小心慢行。

五分局建議用路人，如欲避開此施工路段，東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路（環中路），以確保行車順暢並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

五分局長陳松寅同時籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法