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    228扶輪盃路跑首次移師中市中央公園舉行 高達1500人參加

    「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」在中市中央公園舉行，有一千五百人參加（記者蘇金鳳攝）

    「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」在中市中央公園舉行，有一千五百人參加（記者蘇金鳳攝）

    2023/02/28 09:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」今（28日）於台中市中央公園登場，有1500人參加，市長盧秀燕受邀鳴槍，她表示，國際扶輪3462地區首次將每年的228公益路跑從彰化移師到台中市中央公園舉行，而中央公園現在是全國最大的市區內公園，會展中心、綠美圖都在建設中，附近還台中巨蛋，歡迎大家來中央公園走一走。

    「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」今日於中央公園熱鬧登場，共1500人參加，分為接力賽組、健跑組、健走組等組別，各組路線長度均為4.5公里，其中接力賽組以每棒次4.5公里循環，每隊參賽人數6人，更特別增設60歲以上樂活長青組，並依據團隊完賽年齡總和分別頒贈「樂活千歲」與「樂活五百歲」紀念獎盤團體獎。

    此外，今日活動也將賽事費用盈餘捐助「根除小兒麻痺計畫」，盼透過活動鼓勵運動，回饋公益，為全球小兒麻痺公益而跑。

    市長盧秀燕受邀鳴槍，活動6點30分開始，但提早抵達，跑友們紛紛搶著跟盧合拍，在致詞表示，此活動已舉辦9年，今年這次路跑很特別，以往路跑多半在彰化田中舉行，第一次移師台中舉行，而且是中央公園舉行，而且過去疫情停辦兩年重新恢復路跑。

    盧秀燕指出，中央公園現在是全國最大的市區內公園，占地67公頃，是台北大安公園的2.58倍，附近更有台中國際會展中心，現在蓋東側，未來西側是由中央來蓋、還有綠美館，附近的14期台中巨蛋也現正招商中，中國醫藥大學分部、逢甲大學都興建在這邊，歡迎大家來中央公園遊玩。

    運動局長李昱叡表示，主辦單位為國際扶輪3462地區，首次移師到台中市，盼共同提升全民運動風氣，並協助弱勢，將賽事費用盈餘捐助「根除小兒麻痺計畫」，盼透過活動鼓勵運動，回饋公益，為全球小兒麻痺公益而跑。

    今日參加活動者，除了市長盧秀燕、運動局長李昱叡外，還有國際扶輪3462地區總監楊世裕、前總監謝明憲、國際扶輪前總監黃進霖、麗明營造董事長吳春山、台中南屯扶輪社社長 李金池、國際扶輪3462地區馬拉松主委游金洲、副主委陳三奇、副主委汪世旭、副主委林坤宏、副主委陳玉慧等。

    「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」於中央公園登場，市長盧秀燕受邀鳴槍（記者蘇金鳳攝）

    「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」於中央公園登場，市長盧秀燕受邀鳴槍（記者蘇金鳳攝）

    「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」在台中市中央公園登場，市長盧秀燕受邀到場（記者蘇金鳳攝）

    「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑活動」在台中市中央公園登場，市長盧秀燕受邀到場（記者蘇金鳳攝）

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