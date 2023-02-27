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    載身障弟釣魚回程火燒車 落跑酒駕兄不捨胞弟折返

    洪男駕駛的自小客車突然冒煙起火。（警方提供）

    洪男駕駛的自小客車突然冒煙起火。（警方提供）

    2023/02/27 21:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓兄弟檔感情好，胞弟因不良於行，即便坐輪椅但胞兄仍盡量滿足需求，今天趁著228連假，洪兄開車載胞弟去釣魚並共飲，回程時卻突然火燒車，洪將弟弟抱到安全處後一度落跑，隨即不捨弟弟無人照料配合警方勸說折返，雖因酒測值超標吃上公共危險官司，但兄弟情深仍令人動容。

    台中市第四分局春社派出所今天下午4時17分接獲報案，轄內南屯區向上路與精科五路口，一輛豐田自小客行進間突冒煙起火，所長邱量虔趕往處置途中也通報消防局搶救，經抵達現場，自小客火勢雖已被消防人員撲滅，但整輛車已燒毀付之一炬，幾成一堆廢鐵，所幸車內無人員受困。

    警方此時發現一名行動不便的60歲洪姓男子獨坐路邊，經進一步詢問，他表示該車係大他5歲的洪姓胞兄所駕駛，當時車子行經該路段疑因零件故障，停車後隨即起火自燃，胞兄見狀趕緊從駕駛座下車，抱起坐在乘客座的他至路邊後，徒步離去。

    邱員直覺事有蹊蹺再仔細追問，原來洪男4年前罹患所謂的小腦症，四肢逐年萎縮無力，直至今年已不良於行必須輪椅代步，而平日從事鐵工與洪男同住市區的洪兄，對胞弟洪男愛護照顧有加，只要一放假就開車載同洪男四處出遊，並盡量滿足胞弟需求，兄弟感情好到連鄰居都稱讚。

    而今天正值228連假，洪兄原就計畫利用放假要到龍井區的海釣場釣角，也不忘將輪椅放上車後，開車載同胞弟一同前往，期間兄弟倆還一起喝啤酒助興，沒想到回程竟發生火燒車意外，讓洪兄酒駕情事因此露餡心虛落跑，邱員得知原委又見洪男開始失禁，立即拿起洪男手機撥給洪兄，表示其最疼惜胞弟尿到全身濕淋淋，在寒風中冷到瑟縮發抖。

    此時已跑到約1公里遠外的洪兄，因不捨胞弟立即允諾折返，期間邱員也協助洪男清理，洪兄在警所見到胞弟已換上乾淨衣物，忍不住自責未善盡為人兄長之責，也坦承飲酒後駕車行經上述地點，因車輛自燃始棄車徒步逃離現場。

    警方表示，洪男駕車途中發生火燒車事故，酒測值雖0.24未達0.25門檻，但距離其棄車逃逸已有一段時間，經回推可估計有超過0.25，仍依公共危險罪嫌將他送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    洪兄在落跑後因不捨身障胞弟而折返，經警方酒測值超標。（警方提供）

    洪兄在落跑後因不捨身障胞弟而折返，經警方酒測值超標。（警方提供）

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