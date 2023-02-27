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    辜寬敏辭世 台灣中社︰傳承辜老理念 為民主自由打拚

    辜寬敏辭世，台灣中社表達不捨及哀悼，強調會傳承辜老的理念。（資料照）

    辜寬敏辭世，台灣中社表達不捨及哀悼，強調會傳承辜老的理念。（資料照）

    2023/02/27 21:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統府資政辜寬敏今天辭世，台灣中社表示，全體社員聞訊後同表哀悼，社長董建宏亦深表不捨，強調辜寬敏一生透過社會倡議推動台灣獨立運動，推動「台灣自由民主」、「本土化精神」，願辜資政安息，中社會繼續傳承辜老的理念。

    台灣中社表示，台灣民主化前，辜老先生曾因倡議台灣主體性而遭當局通緝；於民主化之際返回台灣呼籲解嚴、創辦週刊雜誌、推動產業經濟，創建「新台灣國策智庫」及「台灣制憲基金會」培養政務專才、推動重要政策。除了為政治理念奮鬥之外，只要台灣有需要，辜老都願意奉獻心力。

    台灣中社指出，2015年10月辜老曾在「逆風蒼鷹」自傳書中提到，移民社會建立國家是歷史的必然，說明中國必須了解台灣人意識和國家意識的形成背景，當時辜老指出，台灣是一個移民社會，匯集了來自四面八方不同的民族與文化，為了追求更美好的將來，我們將台灣視為我們的祖國。

    中社表示，辜老為台灣這塊土地的貢獻和精神，將會永存在大家心中，中社會繼續傳承辜老的理念，為民主、自由、本土、多元的台灣打拚，繼續推動台灣中社的四個理念「為台灣的美好未來而努力」、「尊重多元族群之間的差異」、「凝聚台灣的國民意識」、「推動現代國家共同的核心價值」讓台灣成為更民主、更自由、更本土、更多元的國家，願辜老安息，盼望家屬節哀珍重。

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