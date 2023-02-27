南投立委補選》盧秀燕為林明溱站台 中部4位女首長再度合體

台中市長盧秀燕為林明溱站台。（國民黨中市黨部提供）

2023/02/27 20:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南投縣第二選區立法委員補選倒數5日，將於3月4日舉行投票，國民黨提名的林明溱今（27）日在竹山舉辦造勢晚會，選情緊繃，國民黨的籍台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、與在地的南投縣長許淑華等女力縣市長再次聚首，為林明溱助講站台。

南投立委補選倒數，台中市長盧秀燕今天再度為林明溱站台，已是兩度親赴南投為林明溱輔選，盧秀燕準備小禮物與鄉親有獎徵答，與民眾親密互動，為造勢晚會再掀高潮。

盧秀燕表示，林明溱這次拚老命出來參選，就是要銜接中央與地方溝通的管道，南投縣長許淑華是第一任當選縣長，需要中央有人為南投發聲，林明溱在中央爭取預算、許淑華在地方努力建設，南投的縣政就能順利推動。

盧秀燕表示，今天所有中部的縣市長都到場了，因為我們中部縣市長很團結，溝通很順暢，共同向中央爭取建設，所以南投縣更需要團結，讓中台灣都站在同一邊，多一席立委中台灣就更有力，向中央爭取更多建設，呼籲鄉親3月4日出門投票，守護南投。

今日林明溱黃金週造勢晚會由台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫與國民黨立法院總召曾銘宗共同出席。

台中市長盧秀燕為林明溱站台。（國民黨中市黨部提供）

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