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    韓國高中生球員否認舔冰淇淋公勺 牛排店家急尋目擊正義民眾

    韓國一支社區棒球隊近日到台中太平一家牛排店用餐，疑似挖冰淇淋時舔公勺，店家將影片貼網，不過該名隊員否認有舔公勺、拒絕道歉，強調是角度問題。（擷取自19House炙燒牛排-台中太平店臉書）

    韓國一支社區棒球隊近日到台中太平一家牛排店用餐，疑似挖冰淇淋時舔公勺，店家將影片貼網，不過該名隊員否認有舔公勺、拒絕道歉，強調是角度問題。（擷取自19House炙燒牛排-台中太平店臉書）

    2023/02/27 20:37

    〔記者陳建志／台中報導〕韓國一支社區棒球隊一行約25人22日到台中太平一家炙燒牛排店用餐，其中一名隊員在挖冰淇淋時，疑似舔了公勺，店家接獲顧客反應，將所有自助吧的餐具收回清洗及消毒，並將6桶冰淇淋都換新，勺子也丟掉，損失3、4千元，並將影片貼在粉絲專頁表示，「除了餐廳在進步之外，奧客們的招數也提升了」，不過該名隊員否認有舔公勺、拒絕道歉，強調是角度問題，還要求將影片、文章下架，店家最新貼出文章，希望該名正義民眾，能提供當天的拍攝影片。

    這家炙燒牛排店近日在粉絲專業貼文表示，「這陣子，來了一群非台灣人，用餐習慣相當粗鄙不說，居然還公然使用公勺開吃，當下我們有將所有自助吧的餐具送回後廚清洗及消毒，並試圖與這群外來人溝通，無果後，便直接請他們離開，看來這些日子，除了餐廳在進步之外，奧客們的招數也提升了，對於當日也在現場的客官們，實在是非常抱歉，我們已經嚴令禁止這類事情，並特別張貼這張離譜的公告。」

    據了解，這是一支韓國的社區棒球隊，球員大多是高中生，近日到台中進行移地訓練，當晚到台中太平這家牛排館用餐，被其他用餐民眾看到其中一名隊員挖冰淇淋時，疑似有舔公勺的動作，並將此事告訴店家，店家立刻將自助吧的餐具收回清洗及消毒，並將6桶冰淇淋都換新，勺子也丟掉，損失約3、4千元。

    牛排店的店長受訪時表示，該批韓國客人25日要再訂位，當時明白告知，因行為已經影響到店家跟客人，所以沒有辦法接受他們的訂位。

    牛排店再度貼出文章表示，「著急尋找，正義的吳先生！」因韓國人不肯承認錯誤，也不肯道歉，堅持是角度問題，是店家惡意抹黑，因此希望當天有拍攝到影片的吳先生，能提供當天的影片給他們，並說畢竟人家遠道而來，所以沒有堅持要賠償，僅僅需要一個道歉！

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